۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۳

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز:

تجهیزات جدید آتش نشانی تبریز رونمایی می شود

تبریز- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز اعلام کرد: همزمان با هفتم مهر، روز ملی آتش نشانی، از جدیدترین تجهیزات این سازمان رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد داود طالب نژاد پنجشنبه در دیدار پرسنل آتش نشانی با امام جمعه تبریز افزود: بحث پیشگیری و آموزش بیشتر از تامین تجهیزات برای این سازمان اولویت دارد.

وی یادآور شد: در سال جاری برای تهیه تجهیزات مورد نیاز این سازمان حدود ۲۲ میلیارد هزینه شده است.

طالب نژاد همچنین ادامه داد: بر اساس برآورد هزینه ای که داشته ایم، تجهیزات یک آتش نشان شامل چکمه، لباس حریق و غیره حدود ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد.

طالب نژاد عنوان کرد: به همت شورای محترم و شهردار کلانشهر تبریز، اخیرا تجهیزات مدرنی به ارزش بیش از سه میلیارد تومان خریداری شده روز هفتم مهر رونمایی خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز به اهمیت بحث آموزش اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ما بحث پیشگیری و آموزش را بیشتر از تامین تجهیزات در اولویت کارهای سازمان قرار داده ایم.

