تجهیزات جدید آتش نشانی تبریز رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد داود طالب نژاد پنجشنبه در دیدار پرسنل آتش نشانی با امام جمعه تبریز افزود: بحث پیشگیری و آموزش بیشتر از تامین تجهیزات برای این سازمان اولویت دارد.

وی یادآور شد: در سال جاری برای تهیه تجهیزات مورد نیاز این سازمان حدود ۲۲ میلیارد هزینه شده است.

طالب نژاد همچنین ادامه داد: بر اساس برآورد هزینه ای که داشته ایم، تجهیزات یک آتش نشان شامل چکمه، لباس حریق و غیره حدود ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد.

طالب نژاد عنوان کرد: به همت شورای محترم و شهردار کلانشهر تبریز، اخیرا تجهیزات مدرنی به ارزش بیش از سه میلیارد تومان خریداری شده روز هفتم مهر رونمایی خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز به اهمیت بحث آموزش اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ما بحث پیشگیری و آموزش را بیشتر از تامین تجهیزات در اولویت کارهای سازمان قرار داده ایم.