برگزاری دوازدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزانه با بیان این مطلب افزود: برای برگزاری این جشنواره مراحل مختلفی از سوی مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد طی شده و آثار متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در رشته نمایشنامه نویسی 44 اثر دانشجویی به دبیرخانه مرکز فعالیت ها ارسال شد که پس از داوری سه اثر برگزیده شد. همچنین در بخش اجرای نمایش 18 اثر و یک اثر در بخش اساتید به دبیرخانه مرکز ارسال شد که در مرحله بازخوانی متون 12 اثر به مرحله بازبینی راه پیدا کردند. پس از بازبینی 6 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که مرحله نهایی آن از 28 بهمن تا یکم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

دکتر فرزانه ادامه داد: تعداد کل آثار ارسال شده به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی هزار و 340 اثر در 19 رشته بوده که این آمار و تعداد آثار واصله و شرکت کنندگان در این دوره نسبت به دوره های گذشته رشد چشمگیری داشته است.