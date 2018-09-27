خراسان شمالی رتبه ۶ مکاتبات الکترونیکی را در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملایجردی بعدازظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان شمالی با بیان اینکه استانداری خراسان شمالی بیشترین درصد مکاتبات الکترونیکی را نسبت به سایر استان ها دارد، اظهار کرد: با این اقدام، استانداری خراسان شمالی توانسته رتبه هشتم را در مکاتبات الکترونیکی کسب کند.

وی در ادامه به وضعیت خوب مکاتبات اداری استانداری خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: ۱۱ درصد مکاتبات الکترونیک تمام استان ها مربوط به خراسان شمالی است در حالی که یک سوم کاربران این استان به چاپ دسترسی دارند.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری گفت: خراسان شمالی ۱.۴درصد چاپ مکاتبات استان ها را به خود اختصاص داده است.

ملایجردی با بیان اینکه خراسان شمالی در بخش دسترسی کارکنان اداری به چاپ، رتبه ۲۲ کشوری را کسب کرده است، گفت: ۳۸ درصد کاربران این استان تجهیزات لازم را دارند.

وی در ادامه بر کاهش ۱۰ درصدی مکاتبات کاغذی تا پایان سال تاکید کرد، افزود: فرمانداری های فاروج، گرمه و بخشداری سرحد شیروان، شرکت گاز، سازمان اقتصاد و دارایی خراسان شمالی و دانشگاه علوم پزشکی این استان رتبه های برتر در پیشرفت الکترونیکی مکاتبات را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۶ دهیاری شهرستان فاروج به شبکه دولت متصل شده اند، گفت: باید تمامی دهیاری های خراسان شمالی به شبکه دولت متصل شوند چرا که سبب سرعت بخشی به امور مردم می شود.

ملایجردی همچنین راه اندازی سامانه رصد، سامانه اسناد دولت، دبیرخانه همراه و شورای راهبری مکاتبات را از جمله اقدامات مهم برای شفاف سازی فعالیت های دولت عنوان کرد.

وی در ادامه به انجام ۱۲۱ میلیون مکاتبه در دستگاه های اجرایی کشور اشاره کرد و افزود: ۷۰ درصد این مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام شده بود.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری همچنین با برشمردن مشکلات حوزه مکاتبات اداری در کشور، بیان کرد: نبود زیرساخت شبکه، نرم افزار و سخت افزارهای بین سامانه های متعدد از جمله مهم ترین مشکلات حوزه مکاتبات اداری است.