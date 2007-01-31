انگلیس در اندیشه افزایش نظامی گری در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، ژنرال "دیوید ریچاردز"، گفت : انگلیس قصد دارد حضور خود در تمام نقاط افغانستان را افزایش دهد و افزایش شمار نیروهای نظامی انگلیس در جنوب افغانستان نیز بخشی از این برنامه محسوب می شود.

این ژنرال انگلیسی افزود : حضور بیشتر و تاثیر گذاری بیشتر در تحولات افغانستان در دستور کار انگلیس قرار گرفته و این موضوع فقط به استان هیرمند مربوط نمی شود.

بر اساس گفته های ریچاردز، در صورت افزایش حضور انگلیس در افغانستان، پایگاه اصلی انگلیسی ها در استان قندهار دایر

می شود.

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان این نکته را یادآور شد که افزایش حضور انگلیس در افغانستان، طرحی است که از سوی سرلشگر ژاکو پاگ، از فرماندهان ارشد ارتش انگلیس، ارائه شده است.

لازم به ذکر است طرح افزایش شمار نظامیان انگلیسی در فغانستان از مدتها قبل مطرح بود و هفته گذشته نیز اعلام شده بود که طرح فرماندهان انگلیسی حاضر در افغانستان مبنی بر افزایش نیرو در جنوب افغانستان سرانجام با موافقت دولت انگلیس همراه شد و به همین منظور بخشی از نیروهای نظامی انگلیسبه حالت آماده باش به سر می برند.

بر همین اساس قرار است 600 تن از نیروهای انگلیسی در ماه مارس( اواخر اسفند ماه) به افغانستان اعزام شوند.

پیش از این قرار بود نیروهای دریایی انگلیس به جنوب افغانستان اعزام شوند، اما چون آماده سازی این نیروها طول می کشد؛

در مرحله اول 600 تن از نیروهای زمینی انگلیس عازم افغانستان می شوند.