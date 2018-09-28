شفر - برانکو؛ بعد از اولین تساوی همه چیز مساوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۸۸ سومین تقابل مستقیم بین وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ بود. این دیدار در حالی بدون گل به پایان رسید که سهم هر کدام از این دو مربی (بدون درنظر گرفتن نتیجه سوپرجام) در بازیهای قبلی یک شکست و یک پیروزی بود.

اولین تقابل دو تیم که به دربی ۸۵ باز می گردد، با گل علی علیپور که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان برانکو به پایان رسید. دومین دیدار دو تیم در دربی ۸۶ بود که در آن بازی شفر توانست با تک گلی که وریا غفوری به ثمر رساند تیم تحت رهبری برانکو را شکست دهد.

با مساوی در سومین بازی مستقیم این دو مربی، هر کدام صاحب یک پیروزی، یک شکست و یک مساوی شدند. ضمن این که هر کدام از این تیم ها یک گل زده و یک گل خورده هم در این سه بازی دارند.

هشتاد و هشتمین دیدار استقلال و پرسپولیس که در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر انجام گرفت، با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید. این دیدار از ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد.