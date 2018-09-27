به گزارش خبرنگار مهر، راحله جاتن معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ناشنوایان و روز سالمندان اظهارداشت: به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت استان را افراد سالمند تشکیل می دهد و بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۲۳ ۸ نفر سالمند داریم.

وی افزود: خدمات گسترده ای از سوی بهزیستی به سالمندان و افراد تحت پوشش داده می شود و یکی از کارهای جدید و رویکردهای ما ارائه خدمات نگهداری توانبخشی خدمات روزانه در خانه های کوچک است.

جاتن بیان کرد: بنیاد فرزانگان در شهرستان آبیک تاسیس شده تا خدمات حمایتی به سالمندان داده شود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر پشت نوبت نگهداری سالمندان نداریم و در حال حاضر ۱۲۷۱ نفر از سالمندان مستمری ماهانه می گیرند که میانگین پرداختی از ۱۶۰ هزار تومان به بالاست.

معاون توانبخشی ‌بهزیستی استان قزوین یادآورشد: طرح غربالگری ناشنوایان در سنین کودکی انجام می شود تا در صورت لزوم سمعک تجویز شود یا نسبت به جراحی و کاشت حلزون اقدام کنیم.

کاشت ۱۴ مورد حلزون

وی اظهارداشت: خدمات لازم برای تعمیر حلزون برای ۱۰۴ نفر و کاشت حلزون برای ۱۴ نفر در استان انجام شده است که در این راستا هر کاشت ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد که سه میلیون تومان آن توسط بهزیستی به عنوان کمک پرداخت می شود.

جاتن گفت: با راه اندازی مرکز پرنیان خدماتی مانند گفتار درمانی و مشاوره پزشکی داده می شود و مراجعه کنندگان می توانند از خدمات توانبخشی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۷۳ نفر مستمری بگیر داریم و ۱۱۱ دانشجوی ناشنوا هم تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

۱۰ نفر پشت نوبت دریافت حلزون

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: افزایش قیمتهای سمعک تا سه برابر مشکلات ما را در تامین نیازهای ناشنوایان بیشتر کرده و با نیازسنجی انجام شده کاشت حلزون به صورت نوبتی صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ نفر در استان پشت نوبت دریافت حلزون و ۳۰ نفر پشت نوبت دریافت سمعک هستند.

جاتن از افزایش مستمری افراد تحت پوشش خبرداد و گفت: میزان مستمری افراد تحت پوشش ۲۹۰ درصد افزایش یافته و تعداد مستمری بگیران از ۵ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین یادآورشد: آماده بازتوانی نیروهای تحت پوشش هستیم و از نظر مستمری به جایگاه ۱۲ کشوری رسیده ایم.

پرداخت ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مستمری

جاتن تصریح کرد: ماهانه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مستمری پرداخت می شود و دو هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ فرد تحت پوشش ضایع نخاعی، اوتیسم و روانی، پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی در استان نداریم و تلاش می کنیم تا پایان برنامه ششم مشکلات همه مددجویان را حل کنیم.

جاتن گفت: رابط ناشنوایان برای اطلاع رسانی به رسانه ملی معرفی شده تا زمینه آگاهی ناشنوایان از خبرهای روز استان فراهم شود.

وی بیان کرد: در استان ۷ مرکز شبانه روزی داریم که سه مرکز ویژه زنان، سه مرکز ویژه مردان و یک مرکز به صورت مشترک است همچنین چهار مرکز روزانه داریم و یک مرکز ویزیت در منزل سالمندان هم فعالیت می کند.

جاتن تصریح کرد: در شش ماهه دوم سیاست ما تاسیس خانه های کوچک برای سالمندان است که با ظرفیت ۱۰ نفر پیش بینی شده است و یک موسس برای این کار اقدام می کند که برای هر سالمند ماهانه ۸۰۰ هزار تومان یارانه می دهیم که این طرح از نظر روحی روانی بسیار خوب است.

وی با اشاره به شعار ناشنوایان با عنوان «زبان من را بشناس تا در کنار هم بهتر زندگی کنیم» اظهارامیدواری کرد زمینه خدمت رسانی به ناشنوایان بهتر از گذشته بخوبی داده شود.