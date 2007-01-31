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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

اوکراین همکاری موشکی با آمریکا را رد کرد

وزارت دفاع اوکراین شب گذشته اعلام کرد که وزیردفاع این کشور درباره احتمال همکاری با مقامهای آمریکایی در زمینه فناوریهای موشکی و سیستمهای دفاع ضدموشک گفتگو نکرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی ، برخی از رسانه ها پیشتر اظهارات سرگئی مارکوف ، رئیس موسسه تحقیقات سیاسی مسکو را منتشر کردند که گفت : وزیر دفاع اوکراین خود را به آمریکا نزدیک کرده تا درباره همکاری موشکی احتمالی گفتگو کند .

وزارت دفاع اوکراین دراین رابطه اعلام کرد : این اظهارات، اساس واقعی ندارد و هیچ اظهاراتی به نمایندگی از آناتولی هریتسنکو وزیر دفاع این کشور درباره ابتکار عملهای همکاری بین اوکراین و آمریکا درزمینه فناوریهای موشکی و سیستمهای دفاع ضد موشکی وجود ندارد .

نخست وزیر اوکراین پیشتر دریک کنفرانس خبری در شهر لویو واقع در غرب این کشور گفت : آمریکا هرگز به اوکراین پیشنهادی مبنی براستقرار یک سیستم دفاع ضد موشک در خاکش ارائه نداده است .

آمریکا پنجشنبه 5 بهمن اعلام کرد که خواهان نصب 10 موشک رهگیرمستقر در زمین در لهستان و جمهوری چک است و اگر گفتگوها با این کشورها در زمینه استقرار سپرموشکی به شکست بینجامد ، آمریکا گزینه های دیگری دردست دارد .

آمریکا بارها ادعا کرده است که استقراراین سیستم دفاع موشکی در مقابله با حملات موشکی ایران و کره شمالی است و هیچ تاثیری بر روسیه نخواهد داشت .

روسیه ضمن ابراز مخالفت شدید خود با استقرار سپرموشکی آمریکا دراروپای شرقی ان را تهدیدی برای امنیت ملی خود خواند .

کد مطلب 441454

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