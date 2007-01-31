سند اخلاق زیستی واتیکان به روز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، اسقف اعظم آنجلو اماتو دبیر کنگره تعالیم و ایمان واتیکان گفت: این سند به نوعی سند "دانیوم ویتای " Donum Vitae" که توسط کاردینال یوزف راتزینگر امضا شده بود را مطابق نیازهای روز تنظیم و منتشر می کند. سند پیشین به ابعاد اخلاقی موضوعاتی چون تولید مثل مصنوعی و تحقیقات رویان پرداخته بود.

پاپ کنونی، کاردینال یوزف راتزینگر سابق پیش از انتخاب شدن به عنوان رهبر کاتولیکهای جهان رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان بود، این کنگره قدیمی ترین کنگره میان سازمانهای واتیکان و فعالترین آنها است که ناظر دکترین کاتولیک محسوب می شود.

اسقف اماتو در گفتگو با روزنامه ایتالیایی آونیر این سند جدید را " دانیوم ویتای دوم" توصیف کرد و اظهار داشت: سند جدید قصد ندارد نخستین سند را تکذیب کند بلکه به پرسشهای مختلف اخلاق زیستی و بیوتکنولوژی که امروز مطرح شده پاسخ می دهد، پرسش هایی که پاسخ به آن زمان تدوین این سند غیر ممکن بود.

وی افزود: سند قدیمی ارزش خود را حفظ کرده است اما تنها مشکل آن این است که متعلق به 20 سال پیش است، از سوی دیگر مطرح کردن این پرسشها به معنای تجدید نظر درباره دکترین اخلاقی نیست، بلکه چالشهایی را مورد اشاره قرار داده است که به تخریب هویت انسان منتهی می شود و در آن میان می توان به رویان اشاره کرد که یک محصول بیولوژیکی است تا انسانی.

