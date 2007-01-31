به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری امروز در جلسه انجمن ورزش ادارات خراسان جنوبی از تجهیز سالن‌های ورزشی و بهبود وضعیت گرمایشی سالن های ورزشی استان طی چند هفته آینده خبر داد و افزود: در مجموعه ورزشی آزادی نیز تعمیرات اساسی برای استفاده بهتر ورزش انجام می‌شود.

وی با بیان این که نبود فضای ورزشی بهانه ‌ای برای ورزش نکردن است و این امر منطقی نیست، اظهار داشت: وجود فضاهایی همچون پارک ها‌ و کوه ها نشانگر این است که ما به ورزش اعتقاد داریم ولی به آن ایمان نداریم.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی جایگاه ورزش استانی را درکشورنامناسب توصیف کرد و گفت: نبود حتی یک ورزشکارازخراسان جنوبی درمسابقات دوحه قطر یکی از شواهد این امر است.

قدیری ادامه داد: بی‌توجهی به ورزش استان باید از دیده ‌ها زدوده شود و باتوجه به نوپابودن استان، مدیران دستگا‌ه‌ها می‌توانند خود را در ورزش سهیم کنند.

وی افزود: در دیدار با مدیران اداری استان مسأله ترویج ورزش را یادآوری کرده ‌ایم و حتی برنامه‌ریزی‌ های اساسی نیز برای کارکنان و همسرانشان به منظور استفاده از اماکن ورزشی در برخی رشته‌ها انجام داده‌ ایم.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی با بیان اینکه ورزش هنوز درجامعه ما جایگاه خود را پیدا نکرده و مظلوم واقع شده از کلیه مدیران و مسؤولان خواست تا توجه بیشتری به ورزش به خصوص ورزش کارکنان داشته باشند.

وی در مورد اختصاص یک درصد بودجه ورزش ادارات استان گفت: تنها 12 هزار ریال از سوی پست بانک به حساب تربیت بدنی واریز شده است، در حالی که سازمان‌ها مجاز هستند که این یک درصد را با عنوان ورزش کارکنان هزینه نموده و آن را به یک تیم ورزشی اختصاص ندهند.

قدیری تصریح کرد: پیشنهاد داده ‌ایم تا یک درصد بودجه ورزش ادارات به حساب خاصی واریز شود تا به منظور ساخت فضاهای ورزشی مناسب برای کارکنان هزینه شود.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان جنوبی از کمک مالی از محل ماده 117 برای شورای ادارات خبر داد و تأکید کرد: ورزش مهمترین مؤلفه ارتقای کیفیت زندگی کارکنان است که باید نهادینه شود، چراکه یک نگاه آسیب شناسانه نشانگر وجود رخوت و سستی در اکثر ادارات است.

قدیری ورزش را یکی از راه‌های مرتفع نمودن این معضل برشمرد و افزود: ادارات نیز به کسب مقام بسنده نکنند و روح ورزش را نیز تقویت کنند.

وی خطاب به اعضاء انجمن ورزشی ادارات خراسان جنوبی گفت : فلسفه ورزش را در میان جامعه کارمندی از یاد نبرید. چون شما بازوان توانمند ورزش ادارات هستید که باید نشانگر عدم سستی و مظهر نشاط و شادابی در اداره باشد.

در پایان این نشست اعضاء انجمن ورزشی ادارات خراسان جنوبی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.