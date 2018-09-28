عباس زراعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور خیرین در دانشگاه کاشان بسیار زیاد و موثر است بنابراین از پتانسیل این افراد برای توسعه و اجرا فعالیت های بین المللی دانشگاه استفاده می کنیم.

وی افزود: درحال حاضر این دانشگاه دارای ۵۰۰ دانشجوی خارجی است و رتبه چهارم را در زمینه فعالیت های بین المللی به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه کاشان تاکید کرد: برنامه داریم کرسی های بین المللی در این دانشگاه با کمک و حمایت مالی خیرین راه اندازی کنیم.

زراعت اظهار داشت: این دانشگاه دارای یک موسسه پژوهشی در کویر لوت است که ۷ کشور اروپایی در این موسسه فعالیت می کنند که هزینه های فعالیت این موسسه با کمک خیرین تامین می شود.

وی عنوان کرد: همچنین آزمایشگاه استاندارد مربوط به آزمایش اسانس و گلاب و این دانشگاه نیز با کمک خیرین تجهیز شده است.