دفاع مقدس تبلور عاشورای انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده در یادواره ۴۵ شهید والامقام رویان شاهرود که شامگاه پنجشنبه در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن بیان اینکه عوامل مختلفی را میتوان بهعنوان شباهتهای دفاع مقدس و عاشورا دانست، بیان کرد: امام خمینی(ره) فرمودند، انقلاب ما در امتداد نهضت حسینی بود و این موضوع را بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز شنیدهایم چراکه شباهتهای زیادی بین عاشورا و دوران دفاع مقدس است که شامل مؤلفههای ارزشی، دینی و رفتاری و ... میشود اما باید پرسید که چگونه نهضت حسینی تا امروز استمرار پیداکرده است؟
وی باتاکید بر اینکه نخستین عامل آن رهبری الهی است، افزود: ما وقتی در دفاع مقدس جنگیدیم، ۳۶ کشور مستقیماً به عراق کمک میکردند و این است که می گوئیم دفاع مقدس جنگ بین ایران و جهان بود.
نه مذاکره نه جنگ
فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، بابیان اینکه هم در زمان امام راحل(ره) و هم پسازآن در دوران رهبر معظم انقلاب از یک رهبری بیبدیل و بینظیر برخوردار و دشمنان ما به آن اعتراف میکنند، گفت: ترامپ دوگانه جنگ و مذاکره را مطرح کرد اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک سخنرانی بیان فرمود که نه جنگ میکنیم و نه مذاکره؛ و همین جملات باعث شد تا تمام دستگاههای جنگ روانیشان را بر هم زد.
حسنزاده با اشاره به نقش رهبری الهی در انقلاب اسلامی، گفت: آنهایی که امروز در مشکلات گیرکردهاند و نمیتوانند آنها را حل کنند، میبایست پنج سال پیش به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گوش فرا میدادند تا دچار مشکلات نمیشدیم که فرموند اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات است.
وی افزود: ایثارگری دومین ویژگی مشترک بین عاشورای حسینی و عاشورای دفاع مقدس بود به نحوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی فرمودند، اباعبدالله(ع) در روز عاشورا ایثار را به تمام معنی به نمایش گذاشتند و از خودشان، فرزندانشان و خانوادهشان گذشت یعنی تمام زندگی را در راه خدا ایثار کرد لذا در دوران دفاع مقدس نیز به تمام معنی ایثارگری را شاهد بودیم و اگر این ایثارگریها نبود چنین نتایجی پس از هشت سال دفاع مقدس، برای کشور رقم نمیخورد.
آثار خون شهدا
فرمانده سپاه استان سمنان دیگر ویژگی مشترک بین عاشورای حسینی و دفاع مقدس را استمرار آن دانست و گفت: هرچه از عاشورا بیشتر میگذرد، وسعت بیشتری مییابد که اینیکی از آثار خون شهیدان است این ویژگی اما در دوران جنگ تحمیلی نیز صدق میکند چراکه هرچه از آن دوران فاصله میگیریم به برکت خون شهدا، فرهنگ مقاومت، ایثارگری و ... وسعت بیشتری مییابد.
حسنزاده بابیان اینکه در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی در هیچ دورانی آنقدر آمریکاییها زبون نبودهاند، گفت: برای اولین بار در سازمان ملل تمام رهبران سیاسی دنیا به حالت تمسخر به یک رئیس جمهور خندیدند.
وی بیان کرد: همین زبونی آمریکا و سخنان انقلابی رئیسجمهور ایران باعث شد تا همه پس از برجام بدانند که در برابر آمریکا باید محکم ایستاد و این مهم فقط تکیهبر وعده الهی داشت.
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