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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

از مهرماه امسال صورت می گیرد؛

تحصیل دانشجویان خارجی در مقطع ارشد دانشگاه یاسوج

تحصیل دانشجویان خارجی در مقطع ارشد دانشگاه یاسوج

مشاور رئیس دانشگاه یاسوج گفت: از مهرماه امسال ۱۰ دانشجوی خارجی تحصیل خود را در این دانشگاه آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه یاسوج گفت: باتوجه به سیاست‌های جدید وزارت علوم و پیگیری‌های ریاست دانشگاه، این دانشگاه فاز جدیدی از فعالیت خود در بخش جذب دانشجویان غیر ایرانی را آغاز کرده است.

وی افزود: در راستای تقویت ارتباطات بین المللی و سهیم شدن در گسترش علوم و فرهنگ ملی و اسلامی و با توجه به توان و ظرفیت بالای دانشگاه یاسوج در ساختار جدید سازمانی دانشگاه، دفتر جذب دانشجویان غیر ایرانی در این دانشگاه ایجاد شد.

مشاور رئیس دانشگاه یاسوج تاکید کرد: قرار بود بهمن ماه امسال در این دانشگاه دانشجویان غیرایرانی پذیرش شود اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته از مهرماه امسال ۱۰دانشجوی غیر ایرانی تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه یاسوج آغاز خواهند کرد.

کرمی گفت:این دانشجویان در رشته های عمران(سازه)، فیزیک، شیمی، ادبیات فارسی و ریاضی مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی اظهار داشت: تمامی مسائل مرتبط با پذیرش، اسکان و خوابگاه دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه مطالعه و برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 4414589

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