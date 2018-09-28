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۶ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

تحولات یمن؛

حمله توپخانه‌ای یمنی‌ها به جیزان/ انهدام خودروهای مزدوران سعودی

حمله توپخانه‌ای یمنی‌ها به جیزان/ انهدام خودروهای مزدوران سعودی

ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در «جبل النار» واقع در جیزان را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های انتقام جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها در جبهه های مختلف نبرد ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی در جریان این عملیاتها، مواضع مزدوران سعودی در «جبل النار» واقع در جیزان را زیر آتش حملات توپخانه ای قرار دادند.

به دنبال این عملیات گسترده تعدادی از خودروهای زرهی متعلق به عناصر مزدور سعودی هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

این در حالی است که یمنی ها مواضع متجاوزان سعودی در «الدریهمی» واقع در ساحل غربی را نیز به وسیله یک موشک هدایت شونده هدف قرار دادند.

کد مطلب 4414593

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