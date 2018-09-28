به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک باشماق مریوان در یک عملیات، با هوشیاری و رصد یک محموله تزانزیتی قطعات مستعمل، موفق شدند، ۲۵ تن ضایعات قطعات موتور را شناسایی و کشف کنند که جایگزین قطعات مستعمل به ارزش ۸ میلیارد ریال شده بود.

ماموران گمرک باشماق با رصد یک محموله ترانزیتی قطعات مستعمل، پس از مشکوک شدن به آن و کنترل و رهگیری اطلاعات محموله ازطریق سامانه های هوشمند الکترونیکی، به بررسی و ارزیابی دقیق آن اقدام کردند. بر اساس این گزارش، پس از بازرسی این محموله ترانزیتی خروجی مشخص شد،۲۵ تن از ۲۷/۵ تن محموله مورد نظر به ارزش حدود ۸ میلیارد ریال در داخل کشور تخلیه و به جای آن ضایعات مربوط به قطعات موتور، گیربکس و اکسل بارگیری شده است.

️بر اساس این گزارش، این محموله به دلیل دستکاری و جابه جا کردن بار کالای ترانزیتی بر اساس قانون مشمول قاچاق می شود. در حال حاضر واردات قطعات یدکی مستعمل به کشور ممنوع است . محموله کشف شده ، پس از توقیف از سوی ماموران گمرک جهت انجام مراحل قضایی به مرجع رسیدگی کننده تحویل شد.

️پس از الکترونیکی شدن گمرک و تجهیز این سازمان به سامانه های هوشمند، کنترل محموله های ترانزیتی و رهگیری اطلاعات از این طریق انجام میشود. این اقدام نه تنها کنترل و شناسایی محموله را تسریع کرده که ریسک قاچاق در محموله های ترانزیتی را بالا برده است.