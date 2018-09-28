به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در واکنش به ادعای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ایران در منطقهای از تهران یک تأسیسات جدید سری اتمی دارد، نوشت: هیچ هنر و تردستی هرگز نمیتواند این واقعیت را در ابهام نگه دارد که اسرائیل تنها رژیم در منطقه ما است که برنامه تسلیحات هستهای مخفی و اعلام نشده دارد؛ از جمله یک زرادخانه واقعی بمب هسته ای.
وزیر امور خارجه در ادامه تأکید کرد: وقت آن رسیده که رژیم صهیونیستی اعتراف کرده و درهای برنامه تسلیحات هستهای غیرقانونی خود را به روی بازرسان بینالمللی باز کند.
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