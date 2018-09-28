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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

در واکنش به اظهارات نتانیاهو مطرح شد؛

ظریف: تنها رژیم صهیونیستی است که برنامه هسته‌ای مخفی دارد

ظریف: تنها رژیم صهیونیستی است که برنامه هسته‌ای مخفی دارد

وزیر امور خارجه گفت: هیچ هنر و تردستی هرگز نمی‌تواند این واقعیت را در ابهام نگه دارد که اسرائیل تنها رژیم در منطقه ما است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در واکنش به ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ایران در منطقه‌ای از تهران یک تأسیسات جدید سری اتمی دارد، نوشت: هیچ هنر و تردستی هرگز نمی‌تواند این واقعیت را در ابهام نگه دارد که اسرائیل تنها رژیم در منطقه ما است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد؛ از جمله یک زرادخانه واقعی بمب هسته ای.

وزیر امور خارجه در ادامه تأکید کرد: وقت آن رسیده که رژیم صهیونیستی اعتراف کرده و درهای برنامه تسلیحات هسته‌ای غیرقانونی خود را به روی بازرسان بین‌المللی باز کند.

کد مطلب 4414601

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    نظرات

    • GB ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
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      در واقع خود را پشت ایران پنهان میکنند و افکار عمومی را گمراه میکنند .این شگرد اونها در تمام این سالهاست.

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