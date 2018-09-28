دیدار «ولید المعلم» با همتایان سودانی، الجزایری و قبرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه دیدارهایی را در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، انجام داده است.

بر اساس این گزارش، وی در حاشیه نشست مذکور با «عبدالقادر مساهل» همتای الجزایری خود دیدار و گفتگو کرد.

المعلم در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، همچنین با همتایان سودانی و قبرسی خود نیز دیداری را برگزار کرد.

وزیر خارجه سوریه در جریان هر سه دیدار در خصوص مسائلی همچون آخرین تحولات سوریه و همچنین پرونده مبارزه با تروریسم، با هتمایان خود گفتگو کرد.