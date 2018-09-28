کاهش ۱۴ درصدی ارزش سهام تسلا/ ماسک از مدیریت تسلا منع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، قانونگذاران مالی آمریکا معتقدند ادعای الون ماسک برای جمع آوری سرمایه و خصوصی سازی شرکت خودروسازی تسلا اشتباه و گمراه کننده بوده است.

در همین راستا کمسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده آمریکا سعی دارد ماسک را از ادامه فعالیت به عنوان مدیر یا رهبر یک گروه سهامی عام منع کند. ماسک این اقدامات را ناعادلانه خواند و اعلام کرد فعالیت های شفاف، صادقانه و در جهت منافع سرمایه گذاران بوده است.

او در بیانیه ای نوشت: مهمترین ارزش من در زندگی صداقت است و حقایق نشان می دهند من هیچ گاه غیر از این رفتار نکرده ام.

درهمین راستا عصر دیروز ارزش سهام تسلا ۱۴ درصد کاهش یافت.

ماه گذشته ماسک در توئیتر اعلام کرد قصد دارد سهام شرکت خودروسازی تسلا را از بورس خارج کند. او در این پیام نوشت که سرمایه لازم برای این پیشنهاد را در اختیار دارد و در این صورت ارزش هر سهم تسلا به ۴۲۰ دلار می رسد.

طبق شکایت کمیسون اوراق بهادار و بورس ایالت متحده آمریکا، این پیام تاثیری گمراه کننده داشت زیرا طوری نشان می داد که خصوصی سازی تسلا فقط با تصمیم ماسک انجام می شود. اما در واقع ماسک حتی شرایط چنین معامله ای از جمله قیمت و هرگونه منبع سرمایه برای انجام آن را مطرح نکرده است.

پس از انتشاراین توئیت ارزش سهام تسلا صعود کرد. اما چند هفته بعد تسلا این طرح را کنار گذاشت.

چند هفته بعد این کمیسیون اعلام کرد ادعاهای ماسک در بازار سهام سردرگمی ایجاد کرده و به سرمایه گذاران آسیب رسانده است.