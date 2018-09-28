پلمب مراکز توزیع مواد مخدر در کرمانشاه 

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین براری اظهار داشت: ماموران یکی از کلانتری های کرمانشاه در راستای مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر توانستند چهار مرکز که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کردند، پلمب کنند.
وی افزود: این طرح پس از هماهنگی با مراجع قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی به منظور برخورد قانونی با مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر به مرحله اجرا در آمد.
سرهنگ براری عنوان کرد: با اجرای این طرح پنج نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر نیز که بعضا از عوامل عمده توزیع مواد میز به شمار می روند دستگیر و حدود یک کیلوگرم انواع موادمخدر و تعدادی آلات استعمال نیز کشف شد.
رییس پلیس شهرستان کرمانشاه ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی و دستگیری دیگر عوامل دخیل در تهیه و توضیع مواد مخدر در منطقه یاد شده ادامه دارد.
وی در پایان و با اشاره به رضایتمندی شهروندان اظهار کرد: از آنجا که این طرح ها گامی بسوی سلامت اجتماعی است لذا برخورد با سوداگران مرگ در راستای رسالت ناجا، به صورت جدی توسط انتظامی این شهرستان دنبال می شود.
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