به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیأت عالی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکست محاصره غزه فراخوانی را به منظور مشارکت گسترده مردم فلسطین در این تظاهرات صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این هیأت از عموم فلسطینیان ساکن غزه خواسته است تا در تظاهرات بازگشت امروز در این منطقه حضور بهم رسانند.

هیأت عالی برگزاری تظاهرات بازگشت همچنین اعلام کرده است که تظاهرات این هفته تحت عنوان جمعه «انتفاضه الاقصی» برگزار خواهد شد.

گفتنی است، از آغاز تظاهرات بازگشت در نوار مرزی غزه از ۳۰ مارس تاکنون قریب به ۱۸۰ فلسطینی شهید و هزاران تَن دیگر به شدت زخمی شده اند.