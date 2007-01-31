مخالفت کشورهای اروپایی با افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی و اروپایی اعلام کردند که واشنگتن فشارهای خود بر دولتهای اروپایی برای کاهش مبادلات تجاری با ایران و بلوکه کردن داراییهای برخی شرکتهای ایرانی را افزایش داده است.
در مقابل، دولتهای اروپایی با این خواست واشنگتن مخالفت کرده و هشدار دادهاند که این تهدیدات میتواند مناقشه جدیدی میان آمریکا و اروپا بر سر مساله ایران ایجاد کند.
به گفته مقامات دولت آمریکا، حرکت جدید واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن ایران، کاهش صادرات به ایران و قطع مبادلات مالی و تجاری این کشور با کشورهای اروپایی است است.
در مقابل، دولتهای اروپایی اعلام کردهاند که به علت روابط گسترده اقتصادی با ایران و وابستگی به منابع نفت این کشور، قادر به اجرای خواستههای آمریکا در این زمینه نیستند.
در همین زمینه یک مقام دولت بوش اظهار داشت که پاسخ دولتهای اروپایی برای تحت فشار قرار دادن ایران از لحاظ اقتصادی، بسیار ضعیف بوده است، با این حال بسیاری از بانکهای اروپایی تحت فشار وزارت خزانهداری آمریکا در حال کاهش مبادلات تجاری خود با ایران هستند.
با این وجود، مقامات واشنگتن اعتراف کردهاند که فشارهای آمریکا بر دولتهای اروپایی برای اعمال محدودیتهای اقتصادی علیه ایران، موفقیتآمیز نبوده است.
ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش، هلند، سوئد و انگلستان تحت بیشترین فشارهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران بودهاند، اما این کشورها به علت روابط تجاری گسترده با ایران خصوصا در بخش انرژی، در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کردهاند.
به گفته مقامات دولت بوش، دولتهای اروپایی در سال 2005 بالغ بر 18 میلیارد دلار وام را برای سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی در ایران تضمین کردهاند که این رقم در سال 2006 کاهش اندکی یافت.
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