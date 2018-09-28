هانت: به تلاش برای آزادی زاغری ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در گفتگو با اسکای نیوز، عنوان داشت که درباره «نازنین زاغری» گفتگوی «صریح و بی‌پرده‌ای» با همتای ایرانی خود داشته است.

وی همچنین تاکید کرده که انگلیس از تلاش های خود در این زمینه دست بر نمی دارد.

هانت افزوده است: من گفتگوی بسیار بسیار صریحی با وزیر خارجه ایران داشتم و به روشنی به او گفتم که ادامه این نوع رفتار ایران تبعاتی خواهد داشت.

وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده که ایران باید متوجه باشد که به این کشور اجازه انجام چنین اقداماتی داده نخواهد شد.

پیش از این ترزا می، نخست وزیر انگلیس در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در ملاقات با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی نازنین زاغری شده بود.