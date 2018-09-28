  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

هانت: به تلاش برای آزادی زاغری ادامه می دهیم

هانت: به تلاش برای آزادی زاغری ادامه می دهیم

وزیر امور خارجه انگلیس از ادامه تلاش این کشور برای آزادی جاسوس بریتانیایی محکوم شده در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در گفتگو با اسکای نیوز، عنوان داشت که درباره «نازنین زاغری» گفتگوی «صریح و بی‌پرده‌ای» با همتای ایرانی خود داشته است.

وی همچنین تاکید کرده که انگلیس از تلاش های خود در این زمینه دست بر نمی دارد.

هانت افزوده است: من گفتگوی بسیار بسیار صریحی با وزیر خارجه ایران داشتم و به روشنی به او گفتم که ادامه این نوع رفتار ایران تبعاتی خواهد داشت.

وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده که ایران باید متوجه باشد که به این کشور اجازه انجام چنین اقداماتی داده نخواهد شد.

پیش از این ترزا می، نخست وزیر انگلیس در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در ملاقات با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی نازنین زاغری شده بود.

کد مطلب 4414667
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها