دستگاه های امنیتی و قضایی با اتفاقات اخیر شیراز برخورد قاطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: دعا فراموش نشود زیرا سبک زندگی ما اسلامی است امروز که فشارها زیاد شده نباید دعا را فراموش کرد.

وی ادامه داد: بحث مهم که در قرآن به آن پرداخته شده ارتباط مسلمانان با کفار است و اهل علم باید به این موضوع وارد شوند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: برخی که خود را متدین می دانند در تحلیل های خود می گویند که رفتار کافران از ما بهتر است که خداوند اینگونه رفتار را نهی کرده و این افراد خود را به دامن کفار می بندند.

آیت الله دژکام یادآور شد: در همین مباحث اقتصادی نیز برخی اعلام کردند که چمدان های خود را بسته ایم زیرا می ترسیم لطمه بخوریم.

وی تصریح کرد: خیلی از این افراد با کافران دوست می شوند که از لحاظ دینی درست نیست زیرا کافر کافر است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: ارتباط با کفار گناه کبیره و رفتار زشت است که باید دقت کنیم اما هفته گذشته اتفاقاتی افتاد که نمونه آن حرکت تروریستی در اهواز بود و برخی در اروپا زندگی می کنند و به آنها پناه داده اند.

آیت الله دژکام یادآور شد: خاک برسر الاحوازی و حامیان آنها که عقل ندارند که نباید از افراد کودک کش حمایت کنند و شکر خداوند که دشمنان ما احمق هستند.

وی افزود: این حرکت تروریستی محکوم است و اعلام می کنین پای آرمانهای انقلابی و اسلامی خود تا آخر ایستاده ایم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: از باب دوست داشتن کفار خطاهایی نیز در اطراف خودمان انجام شد که دستگاه های صهیونیستی ما را شماتت کنند.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه مردم متدین از اتفاقات اخیر ناراحت هستند تصریح کرد: دلم نمی خواهد از موضع خطبه داوری کنم اما تذکر می دهم که دستگاه های امنیتی و قضایی منصفانه و عادلانه اما قاطعانه برخورد کنند که مردم متعهد به اسلام و انقلاب نمی توانند خشم خود را کنترل کنند و ممکن است مطالبه مردم با شدت نمایان شود.

وی در خصوص رفتار ایران در سازمان ملل نیز گفت: اقتدار و سخنان ایران در سازمان ملل بسیار مناسب بود و به گونه ای شد که حاضرین به سخنان آمریکایی ها خندیدند و امیدواریم مقدمه ای باشد به تغییر الگوی مدیریت جهانی که کشورهای اسلامی در این مدیریت نقش مهم داشته باشند.