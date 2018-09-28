زن و شوهر سازنده مشروبات مرگبار در بندرعباس دستگیر شدند

اسماعیل مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه مسمومیت ۱۱۸ نفر از شهروندان بندرعباسی به دلیل مصرف مشروبات الکی دست ساز بیان داشت: پس وقوع حادثه و مراجعه شهروندان به بیمارستان و اعلام مسمومیت بر اثر مشروبات الکلی پلیس هرمزگان بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار داد و تیمهای انتظامی اقدام به بررسی موضوع کردند. در مراجعات اولیه ۲۰ نفر مراجعه کردند.

وی عنوان کرد: با پیگیری ها و بررسی های میدانی متوجه شدیم که تمامی مصدومان از یک منبع اقدام به خرید مشروب کرده اند و توانستیم در این رابطه یک زن و شوهر سازنده‌ مشروبات الکلی را دستگیر کنیم. که پس از انجام مراحل بازجویی پرونده به مقامات قضایی ارسال خواهد شد.

وی اضافه کرد: در زمان دستگیری متوجه شدیم این زوج خانه‌ را به کارگاه تهیه و ساخت مشروبات الکلی تبدیل کرده اند و از آنجا اقدام به تولید و توزیع مشروب می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با اشاره به اینکه بازجویی و تحقیقات نیز از این افراد نیز ادامه دارد، همچنین سرکرده اصلی که توزیع کننده این مشروبات دست ساز بوده و از افراد سابقه دار است در حال حاضر دستگیر شده و بازجویی ها از این فرد ادامه دارد.

به گزارش مهر، از روز گذشته نیز تعداد ۱۱۸ نفر در بندرعباس نیز دچار مسمومیت الکلی شده اند که از این تعداد ۱۰ نفر فوت شده و ۵۲ نفر دیالیز شده اند.