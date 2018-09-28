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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

یادواره شهید «عبدالحسین گنخکی» آبروی محله در آبدان برگزار شد

یادواره شهید «عبدالحسین گنخکی» آبروی محله در آبدان برگزار شد

بوشهر - یادواره شهید عبدالحسین گنخکی آبروی محله با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در محله جمال آباد آبدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر صبح جمعه در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس بیان داشت: یادواره شهید آبروی محله یکی از با ارزش‌ترین و تاثیرگذارترین فعالیت‌های فرهنگی سپاه و بسیج است.

حجت الاسلام سید عبدالرضا حسینی اضافه کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بدین معناست که راه و اهداف شهدا را خوب بشناسیم وآن را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه شهدا همچون چراغ فروزانی هستند که به جامعه نور و روشنایی میبخشد افزود: امروز به برکت خون پاک شهدا و وجود ایثارگران و شهدای مدافع حرم کشور ایران اسلامی امن‌ترین کشور دنیا است و ما باید به این شهدا افتخار کنیم. ایران اسلامی از بالاترین شاخص های امنیت برخوردار است.

حسینی با اشاره به اینکه اگر عزت و کرامتی داریم از حماسه شهداست اضافه کرد: با برگزاری یادواره شهدا ذره‌ای از دین خود را ادا کنیم تا در خطرات بتوانیم راه ومنش و روش آنان را ادامه دهیم.

کد مطلب 4414718

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