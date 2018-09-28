به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، رئیس قوه قضاییه طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس‌کل دادگستری استان زنجان منصوب کرد.

متن حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس‌کل دادگستری استان زنجان منصوب می‌شوید.

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومان و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

گفتنی است، آیین معارفه دادستان قزوین به سمت رئیس‌کل دادگستری استان زنجان روز یکشنبه ۸ مهرماه برگزار می‌شود.