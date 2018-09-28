به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: انسانیت سه رکن مهم دارد که مهمترین آن بیداری عقل و فطرت است.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: عقل مهمترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته که از آن می توان به کارخانه تولید علم و معرفت نام برد و به وسیله آن به نشانه های آفرینش و جهان هستی پی برد.

مختاری ادامه داد: در آیات قرآن کریم و روایات متعددی نسبت به تعقل و تفکر توصیه شده است چرا که اگر عاقلانه بیندیشیم گرفتار دنیاگرایی و مادی گرایی و سردرگمی در هدف نمی شویم.

وی افزود: فرهنگ مادی به قدری انسان‌ها را درگیر مادیت و دنیا کرده که عقلانیت تحت الشعاع قرار گرفته است.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: آنچه برای جامعه اسلامی و عموم مسلمانان حائز اهمیت است رسیدن به تربیت سیاسی است چرا که علت انحطاط و عقب ماندگی بسیاری از جوامع نرسیدن به رشد و بلوغ سیاسی است.

مختاری اظهار کرد: بسیاری از معاندان تلاش کردند این نکته غلط را که مسلمانی تنها به نماز، روزه و عبادات ظاهری است را القاء کنند در حالی که دیانت و سیاست اسلامی در هم تنیده شده و دیانت بدون رشد سیاسی مؤثر نخواهد بود.

وی بیان کرد: از نشانه‌های رشد سیاسی جامعه اسلامی و ملت مسلمان این است که در برابر فتنه‌ها و توطئه های دشمن موضع گیری و رفتار درستی داشته و نگذاریم دشمن به اهداف خود برسد.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: امروز دشمن دریافته که در تهاجم فرهنگی نیز موفق نخواهد شد چرا که در همین نسل امروز نیز جوانان قهرمانی چون شهید حججی وجود دارد که عاشقانه در راه عقیده جان می‌دهند.

مختاری افزود: در شرایط فعلی دشمن جنگ اقتصادی و فشار روانی و رسانه‌ای را همزمان پیگیری می‌کند و می‌خواهد به این وسیله اضطراب و ناامیدی را ترویج کرده و ملت را از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی دور کند.

وی با بیان اینکه استکبار هیچگاه تعالی ایران را نخواسته است، گفت: اعتلای کشور بسته به سه رکن نظام، مسئولین و مردم دارد که اگر این سه مؤلفه موفق عمل کنند به سمت رشد و پیشرفت حرکت خواهیم کرد.

امام جمعه موقت بیرجند اظهار کرد: هر چند امروزه مشکلات زیادی داریم ولی نباید از این نکات غفلت کنیم که قبل از انقلاب در عرصه زیر ساخت‌هایی چون آب و برق روستاها، وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و اقتدار نظامی در وضعیت نامطلوبی بودیم.

مختاری با بیان اینکه از مسئولین به واسطه عدم نظارت بر اقتصاد گلایه مند هستیم، بیان کرد: احتکار برخی از تولیدکنندگان و خرید مازاد بر نیاز توسط مردم نیز از دیگر عوامل تلاطم بازار است.

وی ادامه داد: مردم ما همواره بین اسلام و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رفتارهای غلط و عدم مدیریت برخی از مسئولین تفکیک قائل می‌شوند.