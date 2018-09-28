به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در فصل بازگشایی مدارس قرار داریم و همه باید به کمک آموزش و پرورش بشتابند.

وی بر لزوم تلاش برای رفع کمبودها و تامین نیازهای مدارس و مراکز آموزشی تاکید کرد و ادامه داد: مشارکت مسئولان، خیران و همراهی سایر اقشار مردم برای رفع مشکلات در این بخش روری است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه طرح‌های جهان غرب در راستای سودمندی نظام سرمایه‌داری و جامعه بین‌المللی انجام می‌شود، افزود: نخبگان و صاحبان اندیشه سند FATF را به ضرر کشور می‌دانند و نمایندگان مجلس باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اکنون دشمنان تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: شرایط کنونی ایران اسلامی همانند دوران دفاع مقدس است و باید جبهه مقاومت اقتصادی تشکیل شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی شد و اضافه کرد: حماسه دفاع مقدس درس بزرگی برای همه جهانیان بود و این حماسه عظیم یک الگو برای تاریخ است.

وی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز، بیان کرد: تعرض به مردم در اعمال تروریستی در اهواز نشان از ضعف و زبونی دشمنان بود و با این اقدامات اقتدار و عزت نظام اسلامی ایران شکسته نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه کوچکترین تعرضی به ایران اسلامی پاسخی بزرگ در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به زودی انتقام شهداء و مجروحان حادثه تروریستی اهواز گرفته خواهد شد.

وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله ارتش، سپاه، نیروهای دریایی و هوایی، انتظامی، دریابانی، پدافند و نیروی بسیج قهرمان استان بوشهر، سد محکم دفاع مقدس در جنوب ایران هستند.