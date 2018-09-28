تقدیر امام جمعه مرند از قاطعیت رئیس جمهور در سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: باید با گرامیداشت یاد شهدا و رشادت های جانبازان و ایثارگران، فرهنگ دفاع مقدس را در بین نسل جوان زنده نگهداشت و اجازه نداد تاریخ ۸ سال دفاع مقدس توسط دشمنان تحریف شود.

امام جمعه مرند ادامه داد: رزمندگان دفاع مقدس، تمامی آموزه های خود را از فرهنگ عاشورا گرفته بودند و مردم ایران با همین سرمایه، قدرت ۲ هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی را از بین بردند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده گفت: می توان در بدترین شرایط و با کمترین امکانات، در برابر وسیع ترین قدرت ها ایستاد و عزت خود را حفظ کرد و نهضت عاشورا این درس را به جهانیان داد.

وی تصریح کرد: آمریکا و عیادی آن پیش از انقلاب اسلامی ایران، به مردم ایران با چشم کوتاهی نگاه می کردند اما امروز مردم ما در اوج عزت و عظمت قرار گرفته اند.

امام جمعه مرند با تقدیر از قاطعیت رئیس جمهور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل به صورت منطقی و مستدل اعلام کرد ایران امپراتور فرهنگ و ادب و اخلاق است و به ترامپ گفت که آمریکا فکر می کند که چون زور دارد حق هم دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده خاطرنشان کرد: وضعیت افتخارآمیز امروز انقلاب اسلامی ایران، نتیجه رهبری دینی و پشتیبانی مردم از رهبری است که باید قدردان این عزت بود.

وی با محکوم کردن حرکت تروریستی اهواز افزود: حرکت ذلیلانه و بزدلانه تروریست ها در رژه نیروهای مسلح شهر اهواز، هنر نبود و این حرکت ها به دلیل کینه هایی است که دشمن از پیشرفت این مملکت دارد.

امام جمعه مرند در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه انقلاب اسلامی تصریح کرد: در آینده نزدیک تجزیه آمریکا را مانند شوروی مشاهده خواهیم کرد و دشمن براندازی انقلاب اسلامی ایران را به گور خواهد برد.

حرکت عاشورایی انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان

وی در بخش دیگری با اشاره به حرکت های عاشورایی در عصر امروز تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران و جریان حزب الله لبنان، بزرگ ترین قیام هایی هستند که در از حرکت عاشورا الهام گرفته و در تاریخ بشریت اثرگذار شدند.

امام جمعه مرند افزود: ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشته و امروز به یک قدرت بزرگ منطقه تبدیل شده است، حتی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به نقش تاثیرگذار ایران در سیاست های جهانی اشاره شد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز در ایران درس خوانده و با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت می کند.

امام جمعه مرند در پایان تاکید کرد: هیچ کسی نمی تواند به ایران تعرض کرده و زورگویی کند چرا که این حرکت از نهضت عاشورای امام حسین(ع) درس گرفته است.