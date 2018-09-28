به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازدفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قیدار با بیان اینکه حادثه تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان اهوازی، همه مردم را جریحه‌دار و عزادار کرد، افزود: حمله وحشیانه تروریست‌ها به مردم و نظامیان سلحشور، نشانه استیصال، درماندگی و به بن‌بست رسیدن دشمنان به خصوص آمریکا و حکام خبیث آل‌سعود است.

وی با اشاره به اینکه این حوادث تروریستی و به خاک و خون کشیدن‌ها اراده مردم ما را در دفاع از ارزش‌های اسلامی با صلابت‌تر و قوی‌تر خواهد کرد، برخلاف خیال باطل دشمنان، خوزستان همچنان دژ شکست‌ناپذیر اسلام و ایران باقی خواهد ماند، ادامه داد: پشیمانی سختی در انتظار تروریست‌ها و طراحان و حامیان آن‌ها است، انتقامی سخت از تروریست‌ها و حامیان آن‌ها در هر نقطه از دنیا که باشند، خواهیم گرفت.

موسوی افزود: این اقدام تروریستی دشمن انتقام از صبر، مقاومت، استواری و وفاداری مردم خوزستان بود، این‌گونه حملات کور تروریستی قادر نخواهد بود خللی در عزم پولادین آنان به وجود آورد. مردم ما فرهنگ شهادت را از عاشورای امام حسین (ع) آموختند و شهادت را فوز عظیم می‌دانند و رسیدن به شهادت، آرزوی فرزندان انقلاب است.

امام جمعه قیدار در ادامه به برگزاری هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره و اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی در طول زمان تبدیل به نهادهایی برای اعمال قدرت آمریکا شده‏ اند که یکی از آن‌ها هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که حربه همیشگی آمریکا برای مشروعیت بخشی به اقداماتش‏ است.

موسوی یادآور شد: آمریکایی‏‌ها با سر و صدا و تبلیغات وسیع و جنگ رسانه‌ای تلاش کرده بودند تا در مجمع عمومی سازمان ملل یک اجماعی را علیه ایران شکل دهند تا ایران را منزوی کنند اما سخنان و اقدامات ترامپ زمینه ‏ای را به‏ وجود آورد که در اقدامی که در طول تاریخ سازمان ملل سابقه نداشته است، سران و وزرای کشورهای شرکت‏ کننده در این مجمع برای اولین‌بار به رئیس‌جمهور یک کشور با صدای بلند خندیدند، سخنان ترامپ برای حضار تا حدی‏ بی‏ ارزش بود که تقریبا برای همه حضار موجب خنده، تحقیر و کم‌ارزش جلوه دادن آن‏ها شد.

امام جمعه قیدار گفت: این در حالی است که سخنرانی ۱۵ دقیقه‏ ای رئیس‌جمهور اسلامی ایران که یقینا با نطق‏ های سال‏های گذشته او در این سازمان بسیار متفاوت بود، خوب، محکم، مؤثر، به‌جا و اقناع ‏کننده بود. دکتر روحانی از مواضع و حقوق قطعی کشور، در زمینه اقتدار دفاعی و نظامی و نیز حضور مشروع ایران در مناطق بحرانی منطقه، به ‏خوبی دفاع کرد. در خصوص تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا، دکتر روحانی با مطرح کردن نقض در برابر نقض، تعهد در برابر تعهد و تهدید در برابر تهدید، این پیام را به آمریکایی ‏ها مخابره کرد که ایران گزینه‏ های بسیاری برای مقابله با آمریکا دارد.

موسوی با یادآوری فرا رسیدن هفته تکریم سالمندان و روز جهانی سالمندان، خاطرنشان کرد: سالمندان گنجینه‌های گران‌بها از تجربه‌های بسیار و اندوخته‌های ارزشمند هستند که تجربه و اندوخته آن‌ها می‌تواند راهنما و راه‌گشای جوانان و کسانی باشد که در سراشیبی زندگی هنوز تجربه‌ای ندارند. با سپری شدن بهار جوانی و رسیدن دوران کهولت، سالمندان به توجه و رسیدگی بیشتر از سوی فرزندان و افراد جامعه نیاز دارند.