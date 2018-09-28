به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازدفتر امام جمعه قیدار، حجتالاسلام سیدعلی موسوی در خطبههای این هفته نمازجمعه قیدار با بیان اینکه حادثه تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان اهوازی، همه مردم را جریحهدار و عزادار کرد، افزود: حمله وحشیانه تروریستها به مردم و نظامیان سلحشور، نشانه استیصال، درماندگی و به بنبست رسیدن دشمنان به خصوص آمریکا و حکام خبیث آلسعود است.
وی با اشاره به اینکه این حوادث تروریستی و به خاک و خون کشیدنها اراده مردم ما را در دفاع از ارزشهای اسلامی با صلابتتر و قویتر خواهد کرد، برخلاف خیال باطل دشمنان، خوزستان همچنان دژ شکستناپذیر اسلام و ایران باقی خواهد ماند، ادامه داد: پشیمانی سختی در انتظار تروریستها و طراحان و حامیان آنها است، انتقامی سخت از تروریستها و حامیان آنها در هر نقطه از دنیا که باشند، خواهیم گرفت.
موسوی افزود: این اقدام تروریستی دشمن انتقام از صبر، مقاومت، استواری و وفاداری مردم خوزستان بود، اینگونه حملات کور تروریستی قادر نخواهد بود خللی در عزم پولادین آنان به وجود آورد. مردم ما فرهنگ شهادت را از عاشورای امام حسین (ع) آموختند و شهادت را فوز عظیم میدانند و رسیدن به شهادت، آرزوی فرزندان انقلاب است.
امام جمعه قیدار در ادامه به برگزاری هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره و اظهار کرد: سازمانهای بینالمللی در طول زمان تبدیل به نهادهایی برای اعمال قدرت آمریکا شده اند که یکی از آنها هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که حربه همیشگی آمریکا برای مشروعیت بخشی به اقداماتش است.
موسوی یادآور شد: آمریکاییها با سر و صدا و تبلیغات وسیع و جنگ رسانهای تلاش کرده بودند تا در مجمع عمومی سازمان ملل یک اجماعی را علیه ایران شکل دهند تا ایران را منزوی کنند اما سخنان و اقدامات ترامپ زمینه ای را به وجود آورد که در اقدامی که در طول تاریخ سازمان ملل سابقه نداشته است، سران و وزرای کشورهای شرکت کننده در این مجمع برای اولینبار به رئیسجمهور یک کشور با صدای بلند خندیدند، سخنان ترامپ برای حضار تا حدی بی ارزش بود که تقریبا برای همه حضار موجب خنده، تحقیر و کمارزش جلوه دادن آنها شد.
امام جمعه قیدار گفت: این در حالی است که سخنرانی ۱۵ دقیقه ای رئیسجمهور اسلامی ایران که یقینا با نطق های سالهای گذشته او در این سازمان بسیار متفاوت بود، خوب، محکم، مؤثر، بهجا و اقناع کننده بود. دکتر روحانی از مواضع و حقوق قطعی کشور، در زمینه اقتدار دفاعی و نظامی و نیز حضور مشروع ایران در مناطق بحرانی منطقه، به خوبی دفاع کرد. در خصوص تهدیدات رئیسجمهور آمریکا، دکتر روحانی با مطرح کردن نقض در برابر نقض، تعهد در برابر تعهد و تهدید در برابر تهدید، این پیام را به آمریکایی ها مخابره کرد که ایران گزینه های بسیاری برای مقابله با آمریکا دارد.
موسوی با یادآوری فرا رسیدن هفته تکریم سالمندان و روز جهانی سالمندان، خاطرنشان کرد: سالمندان گنجینههای گرانبها از تجربههای بسیار و اندوختههای ارزشمند هستند که تجربه و اندوخته آنها میتواند راهنما و راهگشای جوانان و کسانی باشد که در سراشیبی زندگی هنوز تجربهای ندارند. با سپری شدن بهار جوانی و رسیدن دوران کهولت، سالمندان به توجه و رسیدگی بیشتر از سوی فرزندان و افراد جامعه نیاز دارند.
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