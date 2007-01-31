کره شمالی باید برای توقف برنامه هسته ای خود تعهدنامه کتبی ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"سونگ مین سون" وزیر امور خارجه کره جنوبی با اعلام این مطلب افزود : مقامهای دولت کره جنوبی اعلام کرده اند که این تعهدنامه کتبی باید در نشست شش جانبه کره شمالی منتشر شود .
بر اساس گزارش وزارت امورخارجه چین نشست شش جانبه برای حل بحران هسته ای کره شمالی روز 8 فوریه از سر گرفته
می شود .
وزیرامورخارجه کره جنوبی در ادامه تصریح کرد : ما از این پس تعهدات شفاهی کره شمالی را نمی پذیریم .
" مین سون " با بیان اینکه ضمانت شفاهی کافی نیست ، افزود : انتظار داریم تعهدات عملی را از کره شمالی شاهد باشیم .
بر همین اساس چندی پیش نیز رئیس هیئت کره شمالی در مذاکرات شش جانبه به همتای کره جنوبی خود گفته بود که پیونگ یانگ تمایل دارد در صورت لغو تحریمهای مالی اش از سوی واشنگتن، برنامه هسته ای خود را متوقف کند.
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