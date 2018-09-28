نتایج هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان/ «نامی» به صدر بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز در شهرهای مختلف برگزار شد.

در رقابت های امروز تیم نامی نو اصفهان در دیداری حساس به مصاف تیم دختران کویر کرمان رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. نامی نو با این برد به صدر جدول بازگشت.

در یکی دیگر از بازی های امروز دو تیم شیرازی پارس آرا و پویندگان صنعت فجر به مصاف هم رفتند که این شهرآورد به تساوی یک - یک رسید.

نتایج کامل رقابت های لیگ برتر فوتسال در هفته هشتم به شرح زیر است:

* نامی نو اصفهان۲ - دختران کویر کرمان ۱

* مس رفسنجان ۷ - شهرداری رشت ۳

* پارس آرا شیراز یک - پویندگان صنعت فجر شیراز یک

* دریژ نو فرخ شهر ۳ - پالایش نفت آبادان ۵

* استقلال ساری ۵ - هیات فوتبال خراسان ۳