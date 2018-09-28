حفظ اتحاد و تکیه بر توان داخلی رفع مشکلات کشور را ممکن می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در طخبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمن با تحریم و هجمه های اقتصادی تلاش دارد به ما آسیب وارد کند، قطعا یکی از مباحثی که نباید از آن غافل شویم حفظ اتحاد و انسجام در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: چنانچه هم گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و از توکل به خداوند متعال، امید به آینده و اتکا به ظرفیت های داخلی بهره بگیریم، می توانیم شرایط کنونی را پشت سر بگذاریم و از تنگناهای اقتصادی گذر کنیم.

راه حل اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی اندیشیده شود

دری نجف آبادی بیان کرد: از سوی دیگر مسئولان باید راه حل اصولی و منطقی برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی کشور بیاندیشند تا نوسانات ارز، قیمت ها و... تحت کنترل قرار بگیرد و نهادهای مسئول در این زمینه با یکدیگر همراهی کنند.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: وضعیت موجود اقتصادی موجب شده که عده ای به فکر سودجویی بیفتند و به این ترتیب در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند و از طرف دیگر این وضعیت زمینه فرار سرمایه را از کشور مهیا ساخته است.

وی تصریح کرد:اگر با صبر و بردباری و همت و تلاش برای حل مشکلات موجود و بهره گیری از توان داخلی عمل کنیم، می توانیم مشکلات را رفع کرده و ثبات اقتصادی را رقم بزنیم، این مهم در گرو انسجام و هم افزایی نیز هست.

صیانت از انقلاب و نظام اسلامی تکلیف همه ما است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: همه ما تکلیف داریم که از انقلاب و نظام اسلامی صیانت کنیم، چراکه بیش از ۲۳۰ هزار شهید برای حفظ این انقلاب و نظام تقدیم شده و باید امانتدار خون این شهدا باشیم.

دری نجف آبادی اضافه کرد: مشاهده کردیم که در مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا چه سخنان سخیف و مضحکی را علیه کشورمان بر زبان آورد و باید هوشیار باشیم تا دشمن نتواند توطئه ها و برنامه های خود را عملی سازد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و برگزاری پیاده روی اربعین ابراز داشت: امسال نیز باید باشکوه تر از سال های گذشته در این کنگره عظیم شرکت کنیم و دستگاه هایی که در ستاد اربعین تکالیفی را بر عهده دارند تمام تلاش خود را برای خدمات رسانی به زائران اربعین به کار گیرند.

آموزگاران در انجام وظایف خود هوشیارانه عمل کنند

دری نجف آبادی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس عنوان کرد: آموزگاران و معلمان وظیفه خطیری بر عهده دارند و باید با هوشیاری و به دور از هر گونه سهل انگاری، به پرورش دانش آموزان و نسل آینده بپردازند، قطعا هر گونه غفلت در این زمینه خیانت و گناه بزرگی در حق نسل آینده و جامعه است که خداوند متعال نیز به سادگی از این غفلت نمی گذرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اذعان داشت: استقلال، عزت و اقتدار جامعه ما هدف مهم انقلاب اسلامی بود که باید در مسیر این اهداف گام برداریم و در این راه مقاومت و امید داشته باشیم.