سنگ اندازی در کار کامیون داران نشان از «مفسد فی الارض» بودن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز استان خراسان شمالی با تاکید براینکه دستگاه قضایی با اخلال گران در کار کامیون داران برخورد جدی داشته باشد، اظهار کرد: مسئولان برای رفع مشکلات کامیون داران تدبیری اندیشه کنند.

یعقوبی افزود: مفسادان فی الارضی که در کار کامیون داران اخلال ایجاد کرده اند باید هرچه سریع تر شناسایی و محاکمه شوند.

وی با بیان اینکه بازرسان اصناف وظیفه دارند دائما بازار را رصد کنند، تصریح کرد: مسئولان برای سرکشی از قیمت ها به ویژه انبارهای احتکار اهتمام لازم را داشته باشند چرا که براساس روایات قرآنی چنانچه در معامله و یا داد و ستدها احتکار و ظلم حاکم شود، جامعه دچار انتحار ‌می‌شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد گفت: باتوجه به شرایطی که در بازار کشور حاکم شده، تولیدکنندگان و بازاریان مجاز نیستند با احتکار کالا به وضعیت نامناسب بازار شدت بخشند.

یعقوبی در ادامه به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و افزود: چنانچه فردی پس از احتکار از عمل خود پشیمان شود حتی اگر تمام دارایی اش را کفاره بدهد، گناهش بخشیده نمی شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به شرایطی که در بازار حاکم شده، مردم برای خرید کالا حرص نداشته باشند، چرا که قحطی وجود نیامده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: خرید مایحتاج چندماهه سبب ضربه زدن به اقتصاد می شود و معیشت خانواده را دچار مشکل خواهد کرد.

یعقوبی اضافه کرد: همان طور که محتکر ملعون است، خریدار حریص نیز گناهکار است چرا که با خریدهای کلی، نیاز ضروری فردی دیگر را دچار مشکل می کند.

وی در ادامه به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز اقتدار ایران به برکات مقاومت مردم است، بنابراین در جنگ اقتصادی نیز باید به دنبال حفظ ارزش های نظام و احیای ارزش‌های اسلامی و غیرت دینی باشیم.

امام جمعه بجنورد همچنین به حادثه تروریستی اهواز در رژه نیروهای مسلح اشاره کرد و ادامه داد: دشمن با اقدام تروریستی، قصد نشانه گرفتن قدرت و صلابت نیروهای مسلح را داشت که بازهم با شکست مواجه شد.

یعقوبی با بیان اینکه تمام دنیا در سازمان ملل حقانیت ایران را تایید کردند، اظهار کرد: سخنرانی حکیمانه و منطقی رئیس جمهور در سازمان ملل برای ملت مایه مباهات بود.