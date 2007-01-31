بهرام دهقان با چهار فیلم در جشنواره فجر حضور دارد

بهرام دهقانی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار خود در جشنواره فجر گفت: "در جشنواره فجر با فیلم های سینمایی "پاداش سکوت" به کارگردانی مازیار میری، "پارک وی" کاری از فریدون جیرانی، "پا برهنه در بهشت" ساخته بهرام توکلی و "بچه های ابدی" اثر پوران درخشنده به عنوان تدوینگر حضور دارم."



وی در مورد شرایط مورد نظرخود برای قبول تدوین فیلم ها اظهار داشت: "وقتی تدوین یک فیلم به من پیشنهاد می شود مجموعه ای از عوامل همچون فیلمنامه، مضمون داستان، گروه سازنده، نام و پیشینه کارگردان در انتخابم نقش مهمی دارد."



بهرام دهقانی در مورد همکاری با بهرام توکلی به عنوان یکی از کارگردان های فیلم اول توضیح داد: "با توکلی در تدوین فیلمهای کوتاه او همکاری داشتم و به خوبی با شیوه کاری وی آشنا بودم. به همین دلیل تدوین کار را قبول کردم. البته در مرحله تدوین اینکه فیلم چندمین اثر کارگردانش باشد، برایم هیچ فرقی نمی کند. چون به طور مشخص تدوین یک فیلم اول نه آسان تر و نه دشوار تر است. کار کردن با یک کارگردان باتجربه هم می تواند مشکل باشد. مهم نوع نگاه کارگردان و مضمون فیلم است که تاثیرات زیادی بر کیفیت اثر می گذارد."



این تدوینگر در مورد تدوین فیلم های مختلف و احتمال تاثیر این پرکاری بر کیفیت این آثار عنوان کرد: "تدوین این فیلم ها با فاصله زمانی زیادی انجام شد. به طوری که تدوین اولین کارم برای جشنواره در اسفند سال گذشته انجام شد و هیچ لطمه ای به کیفیت کارم وارد نکرد."



وی در مورد حضور توامان کارگردان های شاخص و پیش کسوت قدیمی، در کنار کارگردان های جوان و مستعد یادآور شد: "این امر بسیار خوب است که در یک جشنواره کارگردان ها با تجربیات مختلف حضور داشته باشد. زیرا نشان از تداوم حضور قدیمی ها دارد و برای جوان ها نقطه امید و باعث جذابیت است. با توجه به سیر طبیعی نیروهای جوان و مستعد هم در جشنواره و هم در عرصه تولید به تدریج جایگزین قدیمی ها می شوند. اینکه فیلمسازان قدیمی و جدید در کنار هم قرار بگیرند، از مسایل ضروری برگزاری هر جشنواره ای است."



دهقانی در خصوص تاکید مسئولان سینمایی بر سینمای ملی و تاثیر آن بر کل سینمای ایران گفت: "با این تعاریف چندان موافق نیستم و معتقدم هر فیلمی که در ایران تولید می شود، متکی بر هویت ایرانی و بر اساس موازین داخل کشور است."