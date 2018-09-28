ارزشها به واسطه انجام واجبات و دوری از گناهان حاصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: رعایت تقوای الهی سبب می شود که فرد در همه اعمال خدا را مد نظر قرار داده و حق الناس را راعایت کنند.

وی با بیان اینکه پیامبران سفیران خدا هستند، تصریح کرد: پیامبران آنچه را که بیان کردند، مطابق حق و حقیقت بوده و کسانیکه بر این حقیقت ایمان آورده اند از رستگارانند.

موسوی اعظم افزود: در انجام کارها اگر هدف پاک باشد، نیت خالص باشد و قرب خدا در آن باشد، ذخیره برای او وجود دارد.

وی اظهار داشت: اعمال ما از بین نمی رود و همواره در پرونده ما موجود است حتی اگر خودمان آن را فراموش کرده باشیم.

موسوی اعظم افزود: احترام به والدین و رعایت اخلاق حسنه از نیکیهایی است که هیچگاه از بین رفتی نیست و نزد خداوند دارای اجر و ثواب فراوانی است.

وی تصریح کرد: هرچند شاید خودمان اعمالی را فراموش کرده باشیم در دستگاه الهی فراموشی وجود ندارد.

امام جمعه موقت یاسوج تاکید کرد: کبر از سئیات است و باعث روی آوردن به دنیا و فنای انسان می شود چرا که افراد متکبر همه چیز را فراموش می کنند و به خوبیها پشت می کنند.

موسوی اعظم افزود: بسیاری از انسانها نیز انسان پرست هستند و به جای توجه به امر خدا به دستور برخی افراد، بیشتر توجه دارند که باعث نکبت و بدبختی جامعه می شود و جایگاه چنین افرادی نیز جهنم است.

وی بیان داشت: ما باید از اعمال خود بترسیم چرا که هرکاری را از خوب یا بد که انجام دهیم در پرونده ما ثبت و ضبط می شود و همه اعمال ما دیده می شود.

موسوی اعظم با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: پرده غفلت و بی تدبیری هر روز بر فلاکتهای اقتصادی می افزاید.

وی افزود: مشکلات ما اینجاست که علاوه بر بازاریهای ما اداریهای ما نیز بازاری و در صدد داد و ستد هستند و امروز سنگی و فردا سنگی دیگر را به سینه می زنند.

موسوی اعظم تاکید کرد: غفلت و عدم مسئولیت ما باعث ایجاد مشکلات می شود و با این گرانیها آن کارگر چگونه زندگی کند، حقوق کارگری کفاف چه می کند.

وی افزود: بازاریان قدیمی در بین ما نیستند اما شهادت می دهم برخیها اگر چهار سال قبل جنسی می خریدند، امروز به همان قیمت می فروختند، آن باورها رفتند.