افزایش روز افزون قیمت محصولات مورد نیاز مردم قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) رشت ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: خانواده شهدا تروریستی اهواز همدردی کرده و این حرکت جنایتکارانه را محکوم می کنیم.

وی با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس برخی از کشورهای اروپایی و امریکا از رژیم بعث عراق و صدام برای حمله به ایران حمایت مالی و تسلیحاتی کردند، افزود: امروز همین کشورها مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریست هستند.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل و نمایش موضع قدرتمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جهان، گفت: سخنان پوچ و بی معنی رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده عدم آگاهی این فرد نسبت به مسائل جهان است.

وی همچنین به نشست مسئولان با اروپاییان درباره برجام نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مسئولان به جای توجه بیش از اندازه به موضوع برجام باید به تولید و تأمین اقلام ضروری و اساسی مردم توجه کنند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه متاسفانه شرایط اقتصادی و بازار در کشور مناسب نیست، تصریح کرد: رئیس جمهور در گذشته می گفتند که بازار و اقتصاد کشور متاثر از ارز و دلار نیست این درحالی است که امروز چیز دیگری می بینیم. مسئولان باید احتیاط را کنار گذاشته و به ترمیم تیم اقتصادی خود بپردازند.

وی با اشاره به این نبود اقلام اساسی و گرانی برای مردم قابل قبول نبوده و مسئولان باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند، ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد افزایش بی رویه قیمت‌ها و فشار بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه تلاش‌های دستگاه قضا برای مقابله با احتکار و محتکران قابل تقدیر است، تصریح کرد: البته باید برخورد قاطع‌تری با دانه درشت ها و اخلالگران بازار انجام شود.

امام جمعه رشت همچنین به فرآیند طولانی انتخاب شهردار برای شهر رشت اشاره کرد و از اعضای شورای شهر رشت خواست تا هرچه سریعتر شهرداری برای این شهر انتخاب کنند.

وی اظهار کرد: شهر بدون شهردار نمی تواند خدمات مورد نیاز عموم شهروندان را ارائه و خدمات رسانی مناسبی انجام دهند

امام جمعه رشت همچنین به سیل روز گذشته در غرب گیلان نیز اشاره کرد و گفت:خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، ولی مسئولان باید هر چه سریعتر نسبت به جبران خسارت‌های مالی سیل زدگان اقدام کنند.