مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در امورانرژی و علوم و فنون در گفتگو با مهر درباره تشکیل سازمان صادر کنندگان گاز گفت: وقتی اوپک نفتی 42 سال قبل یعنی سال 1960 شکل گرفت ازآن زمان تاکنون برخوردهای مختلفی با این سازمان در داخل و خارج از سازمان مطرح شد که سمت و سوی سیاسی از مهمترین آنها بود.

مجید عباسپور افزود: در مورد تشکیل سازمان صادر کنندگان گاز نیز از آنجایی که مبنای استانداردی برای قیمت گذاری گاز در بازارهای دنیا وجود ندارد و این بازار بسیار جوان است درنتیجه این امر باعث می شود ساماندهی این بازار به خصوص کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز کمی سخت و دشوار باشد.

وی افزود : نبود معیاری مناسب برای قیمت گذاری و تعیین قیمت گاز در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای کشورهای اروپایی که بخش اعظمی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کنند، به وجود آورد و به تهدیدی برای صادرات گاز به اروپا تبدیل شد.

به گفته عباسپور، بنابراین اگرچه زمینه های تشکیل این سازمان یا کنسرسیوم وجود دارد اما راه درازی برای شکل گیری آن در پیش خواهد بود.

مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور انرژی و علوم و فنون با اشاره به فاصله روسیه از ایران و قطر تصریح کرد : کشور روسیه از نظر ساختار سیاسی و علائقی که این کشور از نظر ارتباط با اروپا دارد فاصله زیادی با ایران و قطر دارد که این امر نیز ناشی از اختلاف نظر این کشور با ایران و قطر است .

وی اضافه کرد : به عبارتی دیگر با حل این اختلاف نظرها و هدایت آنها به یک سمت و سوی واحد می توان شاهد تاسیس این سازمان در زمان کمتری بود .

وی کشورهای مصرف کننده بزرگ را از دیگر مشکلات در تشکیل این سازمان عنوان کرد و گفت : کشورهای اروپایی یا خریدار گاز همانند آمریکا ترجیح می دهند که در حال حاضر نظام هماهنگی در خرید و فروش گاز در بازارهای دنیا به وجود نیاید .

عباسپور صادرات گاز به صورت مایع و خط لوله را از دیگر موارد مورد بحث در تشکیل اوپک گازی دانست و افزود : اوپک در زمان تشکیل خود نسبت به تعیین معیاری برای انواع قیمت نفت اقدام کرد که براساس کیفیت آنها مشخص می شد در مورد گاز نیز وضع به همین ترتیب و حتی مشکل تر است .

وی که رئیس انجمن اقتصاد انرژی نیز است، افزود : گاز نیز همانند نفت دارای کیفیت های مختلف است که نحوه قیمت گذاری آنها باید توسط این سازمان مشخص شود.

وی ادامه داد : درمجموع ایده تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده گاز بسیار مناسب است، زیرا درحال حاضر کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت درحال جایگزینی گاز به‌جای نفت هستند.

وی تاکید کرد : اگر این سازمان با حضور ایران و روسیه تشکیل شود می تواند بسیار موفق تر از اوپک نفتی باشد.

این کارشناس انرژی معتقد است: روسیه به عنوان یک کشور غیر اوپکی روزانه 9 تا 10 میلیون بشکه نفت در روزتولید می کند که این میزان یک سوم تولید همه کشورهای نفتی است .

وی گفت : روسیه اگر چه غیر اوپکی است اما تولیدات این کشور می تواند تصمیمات اوپک را بسیار تحت تاثیر قرار دهد؛ برهمین اساس تاسیس این سازمان توسط ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ تولید کننده گاز می تواند بسیار تاثیر گذارتر از اوپک نفتی باشد .