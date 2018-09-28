به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان ضمن توصیه خود و مردم نمازگزار به رعایت تقوای الهی گفت: به فرمایش حضرت علی (ع) خدواند از دل و ضمیر همه انسان ها باخبر است لذا باید تقوا را رعایت کنیم که در پیشگاه خداوند شرمنده نباشیم.

وی دلایل به وجود آمدن حادثه کربلا را سه موضوع عنوان کرد و افزود: یکی از این عوامل زمامداران و حاکمان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان ادامه داد: در این زمینه عده ای اعتقاد دارند که اگر می خواهیم حکومت دینی داشته باشیم صرف اینکه حاکم مسلمان باشد، حالا چه مسلمان زاده باشد و یا اسلام آورده باشد، اکتفا می کند که این امر برخلاف شاخصه هایی است که برای حکومت اسلامی در آیات و روایات بیان شده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب که زمامداران حکومت در سه دسته قرار می گیرند عده ای از این حاکمان صرفا مسلمان شناسنامه ای هستند و در زندگی شخصی و اجتماعی معتقد به احکام اسلامی نیستند.

وی گفت: عده ای دیگر مسلمان هستند، در زندگی شخصی خود مقیّد به احکام اسلامی هستند اما در مسائل اجتماعی اعتقادی به تحقق احکام اسلامی ندارند.

امام جمعه کرمان گفت: در نهایت گروه دیگر علاوه بر اینکه مسلمان هستند و در زندگی شخصی خود به احکام اسلامی مقیّد هستند در حوزه اجتماعی نیز باور به احکام اسلامی دارند و به آن پایبند هستند لذا این گروه سوم که مورد تأیید آیات و روایات است.

وی با اشاره به اینکه حاکمان باید در زندگی شخصی و اجتماعی خود به احکام اسلامی پایبند باشند، افزود: در همین راستا امام حسین (ع) فرمود «تصمیم گرفتم حاکمان و زمامداران را امر به معروف کنم و دین جدّم را احیا کنم».

تحقق جامعه اسلامی بسته به اقتصاد اسلامی است

علیدادی سلیمانی تصریح کرد: دومین عامل، بستر اقتصادی است که در دین اسلام بسیار بر آن تأکید شده است.

وی ادامه داد: تحقق جامعه اسلامی بسته به اقتصاد اسلامی دارد لذا این حساسیت اقتصادی را در زمان پیامبر اکرم (ص) و حکومت حضرت علی (ع) می بینیم.

امام جمعه کرمان گفت: دلیل منع شدن رشوه این است که مال نامشروع نصیب کسی نشود لذا در روایات آمده است که خدا لعنت می کند کسی را که رشوه می گیرد، رشوه می دهد و در این امر واسطه می شود.

وجود رانت بیانگر انحراف و اشکال در جامعه است

وی تصریح کرد: اگر در جامعه ای رانت و دست درازی وجود داشته باشد بدانید که آن جامعه انحراف و اشکال وجود دارد و شک نکنید اگر عدالت اقتصادی طلوع کند، فقر در جامعه غروب می کند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه سه عامل مهم در اقتصاد تولید، توزیع و مصرف است، تصریح کرد: تحقق عدالت موجب فاصله گیری از تبعیض می شود در غیر این صورت شاهد تبعیض در جامعه خواهیم بود.

وی در خصوص بدهی های بانکی گفت: ببینید این بدهی ها از جانب چه کسانی است آیا افرادی عادی یا کسانی که با استفاده از رانت مبالغ میلیاردی و هنگفتی را دریافت کرده اند و بانک ها بر نمی گردانند؟

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب که با اشاره به اینکه اتفاقات اقتصادی بعد از پیامبر اکرم (ص) در جریان عاشورا اثرگذار بود، افزود: مسئولان باید با الگوگیری از حضرت علی (ع) به دنبال تحقق عدالت باشند.

مدعیان دروغین حقوق بشر نسبت به مردم هیچ تعهدی ندارند

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ضمن نکوداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و کسانی که در این دفاع مقدس اثرگذار بودند، اظهار داشت: شهادت جمعی از عزیزان اهواز که در یک حرکت بی رحمانه و کور به دست گروهی از تروریست ها به حمایت استکبار جهانی به شهادت رسیدند، برای جهان پیام مهمی داشت.

وی ادامه داد: آن این است که این مدعیان دروغین حقوق بشر نسبت به مردم هیچ تعهدی ندارند و بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران بسیار محکم و قاطع است به گونه ای که عوامل این حادثه تروریستی از کرده خود پشیمان شوند.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل، گفت: رئیس جمهور ایران با اقتدار از مردم دفاع کرد که جای تشکر دارد. در طرف دیگر رئیس جمهوری که با خنده تمسخرآمیز حضار روبرو شد، رئیس جمهور کم خرد آمریکا بود که دیدید چگونه موضع گرفت.

امام جمعه کرمان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند «نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در مسابقات ورزشی جایی که ورزشکار ما در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نمی شود او نیز قهرمان است»، افزود: پیام کاروان امام حسین (ع) که این روزها از کربلا به سوی شام در حال حرکت بودند به جهانیان این است که جریان امام حسین (ع) محدود به زمان خاصی نیست و جریان یزدی که جریانی شوم است در هر زمانی می تواند وجود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: همچنین جامعه زمانی هدایت می شود که با محوریت امام حرکت کند.