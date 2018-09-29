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۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سودسهام عدالت سال مالی ۹۶، به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد

سودسهام عدالت سال مالی ۹۶، به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال سود مصوب برای توزیع میان مشمولان سهام عدالت، به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون برای سود سهام عدالت، ۴۰ میلیون نفر شماره شبای بانکی داده اند، اظهار داشت: پایان مهر ماه آخرین فرصت برای ثبت شماره شبای بانکی است و این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سود سهام عدالت سال مالی ۹۶، گفت: تا این لحظه بالای ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدلت مشمولین که ناشی از عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر در سال ۹۶ است، قطعی شده که بیشتر از سال گذشته است.

وی ادامه داد: البته مجامع چند شرکت به همراه هلدینگ خلیج فارش پایان مهرماه سود مصوب خود را اعلام می کنند که پیش بینی می شود در صورت ارائه این سودها، سود مصوب برای توزیع میان مشمولان به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.

کد مطلب 4414861
سمیه رسولی

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