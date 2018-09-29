سودسهام عدالت سال مالی ۹۶، به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون برای سود سهام عدالت، ۴۰ میلیون نفر شماره شبای بانکی داده اند، اظهار داشت: پایان مهر ماه آخرین فرصت برای ثبت شماره شبای بانکی است و این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سود سهام عدالت سال مالی ۹۶، گفت: تا این لحظه بالای ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدلت مشمولین که ناشی از عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر در سال ۹۶ است، قطعی شده که بیشتر از سال گذشته است.

وی ادامه داد: البته مجامع چند شرکت به همراه هلدینگ خلیج فارش پایان مهرماه سود مصوب خود را اعلام می کنند که پیش بینی می شود در صورت ارائه این سودها، سود مصوب برای توزیع میان مشمولان به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.