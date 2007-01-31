اولین فاضلاب مکانیزه کشور درتفرش اجرا می شود

شاهپوررجایی درگفتگو با خبرنگارمهر دراراک افزود: طرح فاضلاب شهر16 هزار نفری تفرش که جزء اولین طرح های مکانیزه فاضلاب درکشور است، درسال 86 مورد بهره برداری قرارمی گیرد.

وی دراین باره گفت: این طرح با هدف جلوگیری ازآلودگی محیط زیست ، ارتقای شاخص های بهداشتی واستفاده از پساب تصفیه شده آن درکاربردهای مختلف اجرا می شود.

رجایی همچنین افزود: به منظور استفاده بهینه از تصفیه خانه کنونی و درصورت تخصیص اعتبار ساخت یک واحد تصفیه خانه 10 هزار نفری از سال آینده آغاز می شود.

رجایی اضافه کرد: درحال حاضر 78 کیلومتر شبکه جمع آوری، خطوط انتقال وکلکتورفاضلاب درشهر تفرش اجراشده است و درسال 86 با اجرای 9 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ،عملیات اجرایی طرح به پایان خواهد رسید.