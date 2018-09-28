به گزارش خبرنگار مهر، از شامگاه چهارشنبه بارش شدید باران در استان گیلان سبب آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه و مسیل ها و تخریب پل های ارتباطی در برخی نقاط روستایی و مسدود شدن راه ها در برخی شهرستان های غربی این استان همانند آستارا، تالش، رضوانشهر، صومعه سرا و ماسال شد.

در اثر این بارش ها مسیر پونل به خلخال با ریزش کوه و افتادن درخت مسدود شده بود که به گفته معاون عمرانی استانداری گیلان این مسیر امروز با تلاش راهداران بازگشایی شد.

تمامی راههای اصلی و فرعی غرب گیلان باز است

مدیرکل راهداری و حمل و تقل جاده ای گیلان در حاشیه بازدید از راههای مناطق سیل زده در غرب این استان، اظهارکرد: در حال حاضر تمامی راه های اصلی و فرعی مناطق غرب گیلان باز است.

محمدرضا نازک‌کار با اشاره به تلاش اکیپ های راهداری، افزود: تلاش شده تا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی مجرب، ماشین آلات و امکانات بخش خصوصی انهار، مسیل ها و رودخانه ها پاکسازی و جاده های اصلی و فرعی شهرهای صومعه سرا و تالش و جاده پونل به خلخال بازگشایی شود.

۲ راه روستایی تالش مسدود است

به گفته معاون عمرانی فرمانداری تالش راه ارتباطی روستاهای ییلاقی تمشلاند بخش لیسار و پیسرای بخش مرکزی این شهرستان که بر اثر جاری شدن سیلاب، رانش زمین و تخریب پل مسدود شده بود هنوز بازگشایی نشده است.

شاهی با اشاره به اینکه این روستاها بیش از ۴۰ خانوار جمعیت دارد، افزود : ماموران راهداری در تلاش هستند با ایجاد جاده فرعی و پل موقت، ارتباط این ۲ روستا را با بخش مرکزی شهرستان برقرار کنند.

وی همچنین به وصل شدن گاز ۲۱۵ خانوار، آب آشامیدنی بیش از سه هزار خانوار و برق ۲۰۰ خانوار اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش ها برای وصل شدن آب آشامیدنی حدود ۲ هزار خانوار تالش، ماسال، آستارا و رضوانشهر و همچنین گاز ۱۲۴ خانوار ادامه دارد.

معاون امور عمرانی فرمانداری تالش یادآورشد: پل‌های شکسته شده روستاهای شیخ محله و پرده گوشه تالش نیز به صورت موقت ترمیم شده است.

خسارت به ۵۰ واحد مسکونی و تجاری در صومعه سرا

فرماندار صومعه سرا درباره میزان خسارت وارده سیل به برخی از روستاهای این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: براثر بارش شدید باران طی دو روز گذشته به ۵۰ واحد مسکونی و تجاری و شالیکوبی در پنج روستای بهمبر، ضیابر، آقامحله، لارسر، ارم سادات بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا خسارت وارد شده است.

علی فتح اللهی با بیان اینکه روز گذشته ارتفاع آبگرفتگی در برخی از واحدهای مسکونی به ۸۰ سانتی‌متر می رسید، افزود: همه مسئولان و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از همان ساعات ابتدایی در منطقه سیل زده حاضر و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی با اشاره به کاهش بارندگی و فروکش کردن آبهای سطحی و رودخانه ها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت در مناطق سیل زده روستاهای ضیابر، آقامحله، مازندران محله، بهمبر، لارسر و ارم سادات شهرستان صومعه سرا به حالت عادی برگشته ولی آبگرفتگی در دهها واحد مسکونی و برخی از معابر عمومی روستاهای یادشده همچنان وجود دارد.

فتح اللهی ادامه داد: اکیپ های امدادی و خدماتی جهت کمک رسانی و اکیپ های کارشناسی جهت بررسی و برآورد خسارت در مناطق سیل زده حضور دارند.

گزارشی از وقوع سیل در رودسر نداریم

سرپرست فرمانداری رودسر نیز در این باره با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی در زمینه وقوع سیل در این شهرستان نداشته ایم به خبرنگار مهر گفت: با این وجود همه دستگاه‌ها آماده ارائه خدمات رسانی در مواجهه با حوادث احتمالی هستند.

علی وارسته از برنامه ریزی برای مهار آب‌های سطحی در این شهرستان خبر داد و اظهارکرد:مهار و کنترل آب های سطحی باتوجه به خشکسالی و کمبود آب بسیار مهم است.

خروج سامانه بارشی از اواخر وقت امروز از گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان نیز درباره شرایط جوی این استان برای ساعات آینده به خبرنگار مهر گفت: سامانه بارشی که از ۴۸ ساعت گذشته وارد گیلان شد از اواخر وقت امروز از استان خارج می شود.

محمد دادرس افزود: در ۴۸ ساعت آینده آسمان استان گیلان براساس نقشه های هواشناسی ابری تا نیمه ابری با بارش پراکنده باران همراه است.

وی گفت: دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۱.۵ تا ۲.۵ متر بوده و برای فعالیت های دریانوردی و صید نامناسب و فردا با ارتفاع موج ۶۰ سانتی متر تا ۱.۲۰ سانتی متر به تدریج از عصر مناسب می شود.