800 هزار بازنشسته تامین اجتماعی 150 هزار تومان حقوق می گیرند

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از یک میلیون و 250 هزار بازنشسته تامین اجتماعی ، 800 هزار بازنشسته 150 هزار تومان حقوق دریافت می کند که این میزان کفاف حتی 10 روز زندگی آنان را نیز نمی دهد و اغلب آنان برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند .
وی تصریح کرد : نرخ تورم هر ساله افزایش پیدا می کند اما افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد و بازنشسته تامین اجتماعی مجبور است با 150 هزار تومان زندگی را سپری کند .
خبازها گفت : فقط 20 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بالای 200 هزار تومان حقوق دریافت می کنند.
وی اظهار داشت : بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه مشمول افزایش حقوق به 200 هزار تومان نشده اند از حداقل تسهیلات رفاهی نیز محروم هستند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت : تعداد بسیاری در سنین جوانی و در راستای قوانین جدید از کار منفصل و با حقوق بالای 500 هزار تومان بازنشسته می شود اما بازنشسته ای که بین 35 سال در جامعه خدمت کرده است باید با حقوق ناچیز زندگی خود را سپری کند.
