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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

تقدیم کتاب" مقاومت خندقیان"ازتولیدات حوزه هنری به مقام معظم رهبری

تقدیم کتاب" مقاومت خندقیان"ازتولیدات حوزه هنری به مقام معظم رهبری

یاسوج- رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کتاب " مقاومت خندقیان" از تولیدات این مرکز به مقام معظم رهبری تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف اسلامی افزود: کتاب "مقاومت خندقیان" از تولیدات سال گذشته حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

وی بیان داشت: این کتاب در شب خاطره ای که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، از سوی "فتحعلی بزرگمهر نژاد" نویسنده این کتاب به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.

اسلامی افزود: همچنین در این آیین دیگر نویسندگان ملی نیز طی مراسمی کتابهای خود را به مقام معظم رهبری تقدیم کردند.

وی تصریح کرد: حوزه هنری استان تاکنون سه کتاب ملی " پایی که جاماند"، "فتاح" و " مقاومت خندقیان" را در حوزه دفاع مقدس تولید کرده است.

اسلامی افزود: هم اکنون ۱۴ اثر در حوزه ادبیات پایداری در این مرکز در حال تولید است.

کد مطلب 4414891

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