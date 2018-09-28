تقدیم کتاب" مقاومت خندقیان"ازتولیدات حوزه هنری به مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف اسلامی افزود: کتاب "مقاومت خندقیان" از تولیدات سال گذشته حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

وی بیان داشت: این کتاب در شب خاطره ای که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، از سوی "فتحعلی بزرگمهر نژاد" نویسنده این کتاب به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.

اسلامی افزود: همچنین در این آیین دیگر نویسندگان ملی نیز طی مراسمی کتابهای خود را به مقام معظم رهبری تقدیم کردند.

وی تصریح کرد: حوزه هنری استان تاکنون سه کتاب ملی " پایی که جاماند"، "فتاح" و " مقاومت خندقیان" را در حوزه دفاع مقدس تولید کرده است.

اسلامی افزود: هم اکنون ۱۴ اثر در حوزه ادبیات پایداری در این مرکز در حال تولید است.