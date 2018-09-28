مسمومیت ۱۵ نفر در کرج بر اثر مصرف مشروبات الکلی/دو نفر فوت شدند

سیامک جبارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ دو جوان در استان براثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد و اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۵ نفربر اثر مسمومیت به بیمارستان شهید رجایی مراجعه کرده‌اند که دو تن از آن‌ها فوت کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیماران تحت مراقبت‌های ویژه هستند، افزود: حال دو نفر دیگر نیز وخیم است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تأکید کرد: میانگین سنی افرادی که براثر مسمومیت مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان مراجعه کرده‌اند، پایین است.

جبارنیا با اشاره به اهمیت نقش خانواده در مقابله با این‌گونه اتفاقات، گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقبت و کنترل بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند تا شاهد این حوادث تلخ نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال جاری نیز تعدادی در کرج براثر مصرف مشروبات الکی مسموم و راهی بیمارستان شد، به گفته مسئولان چهار نفر فوت شد و مقامات قضایی موفق به دستگیری سه نفر در این رابطه شده بودند.