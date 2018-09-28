به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نمایندگان طالبان بزودی در عربستان سعودی با مقامات افغانستان دیدار می‌کنند. این دیدار در آستانه برگزاری انتخابات افغانستان انجام می‌شود و هدف از آن تامین امنیت مراکز رای‌گیری است.

انتخابات مجلس افغانستان کمتر از یک ماه دیگر در حالی برگزار می‌شود که ترس از حمله به مراکز رأی‌گیری و کارزارهای انتخاباتی بر آن سایه افکنده است.

برگزاری انتخابات بدون خشونت و خونریزی نخستین اولویت دولت افغانستان است. یکی از مقام‌های طالبان اعلام کرد: «آنها (مقام‌های دولتی) از ما خواسته‌اند به برگزاری انتخابات آرام کمک کنیم.»

وی همچنین افزود: «هئیت دولتی بر سر آزادی زندانیان با ما توافق کرده است.»

طالبان می‌گویند دولت افغانستان زندانیان آنها را به تناسب سنگینی و سبکی جرم‌ خود به سه بخش تقسیم‌ کرده است و شماری از این افراد که محکومیت سنگینی نداشته‌اند آزاد شده‌اند.

ملاقات سران طالبان و مقام‌های دولت افغانستان در عربستان پس از آن صورت می‌گیرد که برنامه دیدار مجدد طالبان با نمایندگان ایالات متحده به فرجام نرسید، چراکه سران طالبان با درخواست سه ماه آتش‌بس از سوی آمریکا موافقت نکردند.

گروه طالبان که دولت کنونی افغانستان را «نامشروع و دست‌نشانده خارجی‌ها» می‌داند پیوسته خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده شده است. خواستی که ایالات متحده پس از بارها رد کردن آن سرانجام حدود سه ماه پیش آن را پذیرفت و نمایندگان آمریکا و طالبان سرانجام در دوحه قطر دیدار کردند.