نماز جمعه دستاورد انقلاب اسلامی است/ فعالیت ۸۰ هزار مداح در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قلعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پلدختر، اظهار داشت: اگر هماهنگی و همدلی بین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه به وجود آید یقین بدانید در ارتقا آن شهر شکی نیست.

وی، افزود: هر کدام از مسئولان به یک طرف بکشند باید دید چه چیزی در انتظار شهر و شهرستان خواهد بود و تعامل و همکاری موجب پیشرفت خیلی کارها و ثبات می شود.

مسئول حراست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، گفت: مشورت کردن یکی دیگر از ابعاد پیشرفت است که از امام جمعه جدید انتظار می رود با سایر مسئولان، اهل نظر و کسانی که در زمینه های مختلف مربوط به شهرستان مانند ورزشکاران، هنرمندان و متخصصان مشورت کند.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به امام جمعه باید به موقع باشد، افزود: مسایل، مشکلات، رخدادها، رویدادها و سایر موضوعات باید به موقع به امام جمعه اطلاع رسانی شود زیرا ممکن است وی با اطلاعات غلط از یک موضوع پشت تربیون حرفی بزند که در جای خود نباشد و پیامدهایی به دنبال داشته و دردسرساز شود.

حجت الاسلام قلعه خاطر نشان کرد: نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی فردی پرتلاش، پر تحرک و مقاوم است و از امام جمعه جدید می خواهیم که از این موقعیت استفاده کند تا بتوان گامی بزرگ در پلدختر برداشت.

وی، افزود: استراتژی و تکیه نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی به مردم است و این را دشمنان از زمان امام راحل تا امروز متوجه شده اند و همین امر باعث شده در مقابل بزرگترین قدرت جهانی ایستاده و سر خم نکنیم.

مسئول حراست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، گفت: حدود ۷۰ هزار مسجد، ۹۰ هزار هیئت مذهبی و ۸۰ هزار مداح شناسنامه‌دار در کشور وجود دارد که مولفه‌های خوبی است.

وی، افزود: اجتماعاتی مانند نماز عبادی سیاسی جمعه از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و با یک اختلاف افق یک ساعته از شرق تا غرب کشور بر اساس آمار به جز تهران بیش از یک میلیون نفر با همدیگر هم صحبت می شوند.

حجت الاسلام قلعه، خاطرنشان کرد: دشمن از این گونه تجمعات که منتصب به نظام جمهوری اسلامی است می ترسد و برای همین در راستای تضعیف یا تعطیلی این تجمعات برنامه ریزی کرده است.

وی، افزود: باید با وحدت، رفاقت، صمیمیت، کار و تلاش، صبر و استقامت، با توکل بر خدا و توسل بر اهل بیت(ع) و پیروی از ولایت و رهبری تمام توطئه‌های دشمنان را محکوم کنیم که اگر اینگونه شد کشور مانند ۴۰ سال گذشته به جلو حرکت می کند.