مشکلات قانونی مانع راه اندازی کتابخانه الکترونیکی جامع کشور است

سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : موسسه خانه کتاب ایران از نظر فنی امکان راه اندازی نخستین کتاخانه دیجیتالی و جامع کشور را دارد و دستگاه های پیشرفته ای به این منظور تهیه شده که از سال ها قبل در اینجا قرار دارد .

وی افزود : تنها مانع جدی بر سر راه اندازی این کتابخانه الکترونیکی مسائل حقوقی و مشکلات قانونی است که باید برطرف شود. هنوز در کشور قانونی که به پشتوانه آن بتوان کتابخانه الکترونیکی تاسیس کرد و حقوق ناشران را هم رعایت کرد وجود ندارد .

موسسه خانه کتاب ایران پیش از این اعلام کرده بود امکان ایجاد نخستین کتابخانه دیجیتالی کشور با ظرفیت ابتدایی 300 هزار عنوان کتاب را داراست و درصدد است کتابخانه دیجیتالی خود را بعد از رفع موانع حقوقی بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهد .

خانه کتاب برای تبدیل کتاب های چاپی به کتاب دیجیتال جدید ترین دستگاه های پیشرفته موجود در جهان را که قابلیت تهیه نسخه دیجیتالی از کتاب 200 صفحه ای در پنج دقیقه را دارد از مدتها قبل تهیه و به کشور وارد کرده است .

در این موسسه اطلاعات مربوط به بیش از 300 هزار عنوان کتاب آماده شده است و در حال حاضر تنها اطلاعاتی که از طریق پایگاه اینترنتی این مرکز شامل اطلاعات شناسنامه کتاب مانند عنوان ، نام مولف وپدید آورنده ، تعداد صفحات ، ناشر ، قطع ، سال انتشار و تصویر جلد کتاب قابل دسترسی است .

همچنین اطلاعات مربوط به کتاب های مصور به همراه پیشگفتار ، فهرست و مقدمه کتاب که به صورت فایل PDF قابل مطالعه است در این پایگاه قرار داده شده است .

به گزارش مهر، کتابخانه دیجیتالی خانه کتاب در سال 1383 ایجاد شده ، و برای این منظور حجم بالایی از کتاب ها نخست اسکن شده و بعد این کتاب ها به صورت نسخه پی دی افی ( PDF ) در آمد و با استفاده از نرم افزارهای خاص فایل های pdf صفحات کتاب تبدیل به TEXT های قابل استفاده شده است .

درحال حاضر " خانه کتاب " این ظرفیت را دارد که تمامی کتاب هایی که درکشور منتشر می شود را به صورت دیجیتالی در دسترس همگان قرار دهد .