دیدار المعلم با وزرای خارجه الجزایر، سودان و قبرس در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، وزیر خارجه سوریه روز گذشته در حاشیه نشست ها با «عبد القادر مساهل»، «الدریدری محمد أحمد الدخیری» و «نیکوس کریستودولیدس» همتایان الجزایری، سودانی و قبرسی خود دیدار کرد.

المعلم در این دیدارها آخرین تحولات سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم و توافق ادلب همچنین مسائل مشترک فیمابین و تداوم رایزنی ها و هماهنگی ها در نشست های بین المللی را مورد بررسی قرار داد.

وزرای سودان و الجزایر پیروزی ارتش و ملت سوریه در برابر تروریسم و بازگشت امنیت و ثبات به مناطق این کشور را به دولت و ملت این کشور تبریک گفتند.

وزیر خارجه سودان همچنین بر اهمیت افزایش روابط بین خارطوم و دمشق و توسعه آن در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر خارجه قبرس هم از دستاوردهای ارتش سوریه در برابر تروریسم ابراز خرسندی کرد.

در این دیدارها فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل و احمد عرنوس مشاور وزیر، او را همراهی می کردند.