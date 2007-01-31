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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

شب گذشته پیشنهاد شد؛

لایحه سناتور "اوباما" برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق

لایحه سناتور "اوباما" برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق

یکی از برجسته ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لایحه ای را پیشنهاد داده که در آن ضرب الاجلی را برای عقب نشینی نظمیان آمریکایی از عراق تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، لایحه سناتور باراک اوباما که شب گذشته به سنای آمریکا پیشنهاد شد؛ مسئله خروج همه گردانهای نظامیان آمریکایی از عراق تا 31 مارس سال 2008 را مطرح می کند .

این تاریخ پس از آن پیشنهاد می شود که گروه تحقیق عراق نیز پیشنهاد خروج نظامیان آمریکایی تا سه ماهه اول سال بعد را مطرح کرد.

اوباما درسخنرانی خود گفت : "روزهای تعهد بی پایان ما باید به پایان برسد؛ اکنون زمان آن است که سیاست خود را به طور اساسی تغییر دهیم؛ اکنون زمان آن است تا کشورعراقی ها را به خودشان بازگردانیم."

بنابر طرح اوباما، عقب نشینی نظامیان دیرتر از 1 می سال 2007 آغاز نخواهد شد و شامل برخی پیش بینی ها است.

پیش از این نیز، سه تن از اعضای ارشد مجلس سنای آمریکا لایحه ای غیر الزام آوری را ارائه کرده اند که با طرح جرج بوش مبنی بر اعزام 21 هزار نظامی دیگر به عراق با این علت که به "نفع مصالح ملی ایالات متحده" نیست؛ مخالفت می کند.

سناتور دموکرات، کارل لیوین و جوزف بایدن که ریاست دو کمیته بانفوذ را در مجلس سنا به عهده دارند، و نیز سناتور چاک هاگل از جمهوریخواهان مخالف جنگ این لایحه غیر الزام آور را ارائه کرده اند.

کد مطلب 441497

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