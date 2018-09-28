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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

سرپرست بخشداری کجور:

انسداد جاده های کجور رفع شد

انسداد جاده های کجور رفع شد

نوشهر - سرپرست بخشداری کجور نوشهر از رفع انسداد راههای مواصلاتی بخش کجور براثر سیلاب اخیر خبر داد.

عباسعلی همپا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین خسارت سیلاب مربوط به روستاهای کوهپر، نیمور، اویل،  صالحان، فیروزکلا،  گردنه های دیوچشمه و شهرهای کجور و پول گزارش شده بود اظهار داشت: اطلاع رسانی به موقع و حضور جهادی گروه های امداد و راهسازی تا حدودی توانست بار این خسارت را کم کرد و البته لایروبی و ساماندهی رودخانه ها از سوی امور آب منطقه ای نوشهر و چالوس، شهرداری های پول و کجور و نیز طرح های آبخیزداری منابع طبیعی هم نقش پررنگی در مهار سیلاب داشته است.

وی افزود: جاده مواصلاتی رویان به کجور که دچار ریزش شدید شده بود بازگشایی شد هرچند کمبود امکانات برای رفع موانع باعث شده است که به نوعی شرمنده مردم باشیم.

وی با تقدیر از گروههای امدادی و جاده ای تشکر کرد.

کد مطلب 4414970

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